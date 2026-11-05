La protagonista de ‘Logan’ confiesa cómo la protegió Hugh Jackman en el rodaje y revela que «le ofrecieron cocaína» a los 11 años

Dafne Keen ha puesto sobre la mesa sin tapujos el reverso de Hollywood con los actores infantiles. Conocida a nivel mundial por irrumpir con fuerza a sus 11 años en Logan (2017), donde interpreta a Laura (X-23), la intérprete ha compartido algunos de los episodios más crudos y llamativos de sus inicios profesionales, así como el papel determinante que jugó entonces su compañero de reparto, Hugh Jackman, para mantenerla a salvo.

La actriz hispanobritánica ha hablado abiertamente sobre su autocontrol frente a las sustancias y las tentaciones que abundan en los círculos de la meca del cine. Dafne Keen ha reconocido que presenció algunas escenas a una edad completamente inadecuada, y ha explicado que, «como actriz infantil», fue «testigo» de «muchas cosas» que no le «interesaban en absoluto»: «Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje. Era muy pequeña, tenía 11 años».

Keen ha admitido que el haber estado expuesta tan pronto a esas dinámicas le sirvió de vacuna, y ha añadido aliviada que «por suerte, decía que no». Además, ha revelado con humor el ingenioso método que empleaba durante la adolescencia para eludir la presión de sus compañeros sin entrar en discusiones, y ha confesado que «solía mentir de adolescente» para ello. «Decía ‘no, estoy bien. No quiero beber, ya consumí algo’, pero estaba completamente sobria. Era la chica más buena y formal del mundo», ha relatado.

A día de hoy, asegura que mantiene intacta esa filosofía. «No las necesito. Puedo salir y quedarme hasta las seis de la mañana, pero sobria. Sólo por el ambiente, porque me gusta la música, bailar y estar con la gente», ha explicado en Inside of You, el podcast que conduce el actor Michael Rosenbaum.

En medio de una maquinaria de producción masiva y a menudo voraz, Keen encontró un refugio indispensable en la estrella principal de la película, Hugh Jackman. El actor australiano, conocido dentro y fuera de la pantalla por su calidad humana, asumió un rol casi tutelar para asegurarse de que la joven actriz trabajara en condiciones óptimas y preservara su infancia. Así, Dafne Keen recuerda que el actor le dio «mucho apoyo positivo y muy buenos consejos», y que «siempre fue encantador», además de asegurar convencida que «es el mejor número uno de rodaje que se podría desear y el mejor padre de pantalla». «Lo sentí realmente como una figura paternal», subraya.

Keen ha profundizado en las medidas directas que Jackman tomaba a diario en el set, y ha relatado con gratitud cómo el intérprete «se aseguró de que nadie abusara» de sus horarios: «Se aseguró de que me divirtiera en el set y de que no estuviera al tanto de ninguna tensión o problema que pudiera ocurrir detrás de escena. Fue increíblemente protector y maravilloso».

Asimismo, ha valorado el trato del equipo técnico y de dirección, y ha destacado que siempre respetaron su criterio al señalar que la hacían «sentir como una adulta y una artista respetable». «Si decía lo que opinaba sobre una escena, la gente lo tenía en cuenta y me sentía incluida en el proceso creativo», detalla.

El rodaje de Logan tuvo lugar principalmente entre mayo y agosto de 2016, con localizaciones repartidas por los estados de Luisiana, Nuevo México y Misisipi, antes de estrenarse en las salas de cine a inicios de marzo de 2017. Dirigida por James Mangold, la producción se concibió desde el inicio con un tono diametralmente opuesto a los convencionalismos del cine de superhéroes tradicional, y apostó por un crudo drama crepuscular con calificación R (para adultos).

Con una inversión de producción estimada entre los 97 y 127 millones de dólares, Logan se convirtió en un arrollador éxito financiero y crítico, y recaudó más de 619 millones de dólares a nivel mundial, además de lograr una histórica nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado.

Ambientada en un año 2029 desolador, la película retrata a un Logan envejecido y desilusionado cuyos poderes regenerativos fallan progresivamente. Oculto en la frontera mexicana mientras cuida a un enfermo y nonagenario Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), su retiro se interrumpe abruptamente con la llegada de Laura, una niña mutante creada en un laboratorio genético con sus mismos poderes y garras de adamántium, perseguida sin tregua por una corporación militarizada. Logan asume el deber de cruzar Norteamérica para llevarla a un presunto refugio seguro, y desata una odisea tan violenta como emotiva.

El trabajo conjunto de Hugh Jackman y Dafne Keen definió el corazón emocional del largometraje, y marcó no sólo la despedida de una era en la saga mutante, sino también el despegue de la intérprete, que años más tarde volvería a encarnar a Laura en la exitosa Deadpool & Lobezno.