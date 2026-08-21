Prime Video filtra por error la última película de Jason Statham antes de su estreno en cines
'El motín' ya está en las salas desde este viernes 21 de agosto
Jason Statham protagoniza y produce El motín, una película en la que el espectador recibe altas dosis de acción con una trama náutica e internacional, que se ha estrenado hoy viernes 21 de agosto en cines. Lo curioso es que, antes de su llegada a las salas, Prime Video colgó la cinta, que ha costado unos 50 millones de dólares, de forma gratuita durante varias horas.
La plataforma de vídeo bajo demanda de Amazon se encuentra en una situación complicada tras filtrar accidentalmente la última película de acción de gran presupuesto de Jason Statham, El motín, en Prime Video, días antes de su estreno en cines.
La película estuvo disponible durante unas horas a principios de esta semana después de que un error provocara que se publicara en la página de detalles del producto de Prime, donde normalmente se muestran los tráileres, según adelantó Deadline.
Prime Video accidentally uploaded the entire movie Mutiny to Prime Video, which premieres exclusively in theaters this Friday.
The movie is already available online, and Prime Video has already deleted it. pic.twitter.com/przulOocpo
— Beyond Reporter (@Beyondreporter1) August 19, 2026
Ahora mismo el título no está disponible en la plataforma, pero según el mencionado medio, la película ya está siendo pirateada en diferentes territorios. Esto supone un problema para la distribuidora Lionsgate y, potencialmente, un problema aún mayor para las distribuidoras internacionales, algunas de las cuales no la estrenarán hasta más adelante.
Así es ‘El Motín’
El motín (Mutiny) devuelve a Jason Statham al terreno en el que mejor se mueve: el thriller de acción cargado de persecuciones, violencia y conspiraciones. El actor británico interpreta a Cole Reed, un antiguo miembro de las Fuerzas Especiales y expolicía de Nueva York que trabaja en seguridad privada. Su vida cambia cuando su jefe, un multimillonario, es asesinado y todas las sospechas recaen sobre él. Reed huye y se embarca en un buque de carga con el objetivo de encontrar a los verdaderos responsables. Su investigación terminará destapando una peligrosa conspiración internacional.
La película está dirigida por el cineasta francés Jean-François Richet, responsable de El piloto (Plane), y cuenta con un guion de J.P. Davis y Lindsay Michel. Junto a Statham, el reparto principal incluye a Annabelle Wallis, Adrian Lester, Roland Møller, Arnas Fedaravicius y Jason Wong.