Prime Video filtra por error la última película de Jason Statham antes de su estreno en cines

Jason Statham protagoniza y produce El motín, una película en la que el espectador recibe altas dosis de acción con una trama náutica e internacional, que se ha estrenado hoy viernes 21 de agosto en cines. Lo curioso es que, antes de su llegada a las salas, Prime Video colgó la cinta, que ha costado unos 50 millones de dólares, de forma gratuita durante varias horas.

La plataforma de vídeo bajo demanda de Amazon se encuentra en una situación complicada tras filtrar accidentalmente la última película de acción de gran presupuesto de Jason Statham, El motín, en Prime Video, días antes de su estreno en cines.

La película estuvo disponible durante unas horas a principios de esta semana después de que un error provocara que se publicara en la página de detalles del producto de Prime, donde normalmente se muestran los tráileres, según adelantó Deadline.

Algunos de los espectadores que se dieron cuenta de lo ocurrido lo compartieron en X. «Estoy viendo la nueva película de Jason Statham, El motín, disponible gratis en Amazon ahora mismo. Esto tiene que ser un gran error, ¿verdad? ¡En mi cine hay pases a partir de esta semana!», escribió un usuario de la red social.