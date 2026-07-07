El thriller de acción de 107 minutos protagonizado por Jason Statham, que fue un fracaso, se estrena oficialmente en streaming como un éxito rotundo

Si te gustan las películas de acción no te puedes perder la cinta El protector (Shelter) que se estrenó en nuestras salas de cine en marzo y cuatro meses a Prime Video a través de MGM+. Aunque no tuvo mucho éxito en la taquilla, esta película puede ser una buena opción para entretenerse alguna tarde calurosa de este verano. Una cinta dirigida por Ric Roman Waugh y el guion ha sido escrito por Ward Parry que cuenta la historia de Mason, un antiguo asesino a sueldo que vive aislado en una remota isla para dejar atrás su violento pasado. Todo cambia cuando para él cuando tiene que rescatar a una adolescente de 15 años en medio de una gran tormenta que le ablandará su duro corazón. El protector es una de esas películas de acción intensa con golpes y tiros constantes que no deja indiferente a ningún espectador.

La película El protector sorprende por unas escenas de acción bastante realistas y eso que su director es Ric Roman Waugh, el cual es el responsable de Greenland 2: Migration. Además destaca la interpretación del actor Jason Statham del papel del duro Mason ya que este actor está muy curtido en este tipo de producciones. A Jason Statham le conocemos por su papel de Deckard Shaw en la saga de películas Fast & Furious. La joven actriz Bodhi Rae Breathnach da vida a Jesse, la adolescente que tiene que rescatar.

Una trepidante cinta en la que se combinan elementos como acción, supervivencia y la posibilidad de tener una segunda oportunidad. La película El protector está al nivel de otras del género como El Justiciero (The Equalizer), Hombre en llamas (Man on Fire) o Nadie (Nobody) con Bob Odenkirk, las cuales se pueden ver también en la plataforma de streaming Prime Video.

¿Qué ocurre en la película El protector?

Como hemos comentado el ex asesino del gobierno británico Michael Mason está intentando vivir de forma tranquila en un faro situado en una isla frente a la costa de Escocia con su perro. Una joven llamada Jessie que se ha quedado huérfana por la muerte de su madre le entrega todas las semanas provisiones para sobrevivir en esa isla recóndita.

La vida de Mason cambia totalmente cuando tiene que rescatar a la joven en una terrible tormenta. Esta arriesgada decisión le complicará de nuevo la vida y a le obliga a abandonar su anónima vida en la isla para proteger a Jessie. Mason y la joven tienen que comenzar una huida implacable en la que sufrirán diferentes persecuciones, luchas, golpes y enfrentamientos.

Entre Mason y Jesse se crea una especie de relación padre e hija y que el exasesino a suelo no solo luche contra los que les persiguen por sobrevivir, sino para mantener sana y salva ,a su protegida. Una película de acción que cuenta con un punto emotivo por esta relación entre Mason y la joven Jesse.

El reparto de esta cinta de acción

Los protagonistas de la película El protector son el actor Jason Statham que da vida a Michael Mason, un ex asesino del gobierno, y la actriz Bodhi Rae Breathnach a Jessie. Al actor le hemos visto como protagonista de ficciones de acción como la saga de películas Fast & Furious, Beekeper o Megalodón, entre otras muchas.

También en el reparto de esta cinta de acción están los actores Bill Nighy como Manafort, el antiguo representante de Mason, Naomi Ackie como Roberta, la asistente de Manafort, Daniel Mays como Arthur Booth, el amigo experto en tecnología de Michael, Celine Buckens como Maddison, Harriet Walter como la primera ministra, Bryan Vigier como trabajador, Michael Shaeffer como el tío de Jessie y Tom Wu como Kamal

La película El protector (Shelter) recaudó casi 54 millones de dólares en taquilla, lo que en principio parece un éxito, pero como contaba con un elevado presupuesto de producción de unos 50 millones de dólares, no resultó muy rentable para la productora. Lo bueno es que ahora esta cinta de acción tendrá una segunda oportunidad en la plataforma de streaming Prime Video gracias al canal MGM+.

A este actor esperamos verle pronto en otros estrenos como la secuela de la película Beekeper, con la que triunfó en la primera entrega. La película Beekeper 2 se estrenará en nuestras salas de cine el próximo 15 de enero de 2027 y sus seguidores ya lo están esperando.

También el actor será el protagonista de la película Mutiny que está ambientada en un barco. Una nueva cinta de acción dirigida por Jean-François Richet y escrita por Lindsay Michel y JP Davis en la que comparte cartel con los actores Annabelle Wallis y Jason Wong. Esta cinta se estrenará el próximo 21 de agosto en las salas de cine y será una de las películas de acción estrella de este verano.