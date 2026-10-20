La película española que suma nueve remakes y ahora apunta a los Oscar con Penélope Cruz

Debido a las diferencias culturales, a veces resulta complicado exportar ciertas historias y películas a otros mercados y públicos. Sin embargo, cuando el director Cesc Gay estrenó la obra de teatro Los vecinos de arriba, aquel planteamiento narrativo y visión sobre las relaciones modernas parecía destinado a hablar, divertir y conmover en cualquier idioma. Gay ya había conquistado los Goya de 2016 con Truman y fue él mismo quien decidió adaptar aquella pequeña historia al celuloide. Así nacía Sentimental, una comedia exportada a nueve países y que ahora, apunta a los Oscar gracias a su versión Hollywoodiense: La invitación.

Desde el comienzo del siglo XXI, no es nada inusual ver cómo la meca del cine se nutre de algunas de las producciones más estimulantes del cine patrio. Cameron Crowe llevó la Abre los ojos (1997) de Alejandro Amenábar a Nueva York con Vanilla Sky (2001) y Woody Harrelson protagonizó Champions (2023), la revisión estadounidense del éxito español, Campeones (2018). Pero a diferencia de todas ellas, Sentimental posee una estructura de guion tan accesible y universal como las instrucciones para montar un mueble de IKEA. Cuatro personajes, un único escenario y el carisma de un elenco que, con sus sarcasmos, tensiones, chistes y diatribas particulares, agilizan un ejercicio casi antropológico sobre la convivencia y el amor.

En la obra primigenia, el elenco en los escenarios estuvo conformado por Pere Arquillué, Àgata Roca, Jordi Rico y Nora Navas. Sentimental fichó a Javier Cámara, Griselda Siciliani, Alberto San Juan y Belén Cuesta. Después, llegó el remake italiano y versiones de países tan diferentes como Suiza, República Checa, Francia e incluso Corea del Sur, hasta llegar a la industria norteamericana, con Olivia Wilde como directora y actriz y en el casting a Seth Rogen, Edward Norton y el acento español, Penélope Cruz. Es esta última la que por supuesto ha logrado el mayor impacto mediático con el aplauso unánime de la crítica y una posición estimablemente positiva de cara a la próxima edición de la alfombra roja, donde ya se habla de una hipotética nominación para Cruz y mejor dirección para Wilde.

No obstante, la vida del relato no se detendrá aquí. Sentimental también dará el salto próximamente a los Países Bajos y a México y Brasil.

‘La invitación’ ya está disponible en cines: el hogar como metáfora del matrimonio

La trama es sencilla y el motor de su narración deriva directamente de su estudio de personajes y de la deriva de estos por la casa recién reformada de los protagonistas, Angela (Wilde) y Joe (Rogen) Estos invitan a sus vecinos de arriba, Pina (Cruz) y Hawk (Norton), a una cena que derivará de la incomodidad a la compenetración, revelando emociones deprimidas y radiografiando en cierta medida, la complejidad de la vida en pareja y el deterioro de la misma y cómo puede lograr logra engullir todo rastro de individualidad y los sueños de cada uno de ellos.

La invitación está actualmente disponible en las salas de cine españolas.

¿Dónde podemos ver la película española original?

Con 5 nominaciones en los Goya y el premio al mejor actor de reparto para Alberto San Juan, los espectadores pueden encontrar Sentimental en la plataforma de Filmin y de forma gratuita en RTVE Play.