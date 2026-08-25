Nicholas Hoult ya no será Gilderoy Lockhart: la serie de Harry Potter encuentra en ‘Juego de Tronos’ al sustituto perfecto

Hace algunas semanas, desde varios medios norteamericanos se hacían eco de uno de los fichajes estrella que iba a tener la segunda temporada de la serie de Harry Potter. Nicholas Hoult, la estrella de Marvel y DC, era el encargado de asumir el rol del vanidoso Gilderoy Lockhart. Sin embargo, la cantidad de proyectos en los que está inmerso ha llevado a que HBO y Warner terminen liberando al reconocido actor por culpa de unos conflictos de agenda que le impiden definitivamente rodar sus escenas y ahora, la producción ha encontrado en la serie de Juego de Tronos al sustituto ideal: Kit Harington.

La marca de streaming ya había tenido que sortear dos proyectos anteriores de Hoult, pero cuando esa planificación derivó en varias complicaciones logísticas para la coordinación del set, el servicio de streaming de Warner ha tenido que terminar renunciando a la encarnación del vanidoso profesor de Hogwarts por parte del dos veces nominado al Globo de Oro. Tras su salida, HBO contactó con el también británico Harrington, quien ha aceptado sin dudar estar presente en la siguiente ronda de episodios que llegaría al catálogo online del estudio en las navidades de 2027, adaptando el arco narrativo de la segunda novela de la saga, Harry Potter y la cámara secreta.

Kit Harington vuelve al papel de Gilderoy Lockhart

A pesar de la sustitución, esta no es la primera ocasión en la que Kit Harington asume el papel del popular profesor de Defensa contra las Artes Oscuras. Quien fuese Jon Nieve en Juego de Tronos puso su voz al personaje el año pasado, en las ediciones de audiolibro para Audible. En un reportaje publicado en aquel momento, el londinense explicó su entusiasmo y cómo, por edad, el lanzamiento del fenómeno literario de J.K. Rowling le marcó para siempre.

«Lo leí y, como tantas otras generaciones, quedé fascinado, y luego fui un gran fan durante toda mi adolescencia», recordaba el actor en sus declaraciones. Tal y como Harrington describe al personaje, «todos llevamos algo de Gilderoy dentro», aseguró, pues al principio de su ascenso a la fama pudo alardear tanto como el propio personaje.

Tal y como revela Deadline, tras recibir la aprobación de la continuación, la segunda temporada de Harry Potter iniciará su rodaje en otoño, antes incluso del debut del reinicio televisivo en la plataforma. En el reparto principal, Dominic McLaugh da vida a Harry Potter, mientras que Arabella Stanton y Alastair Stout serán Hermione Granger y Ron Weasley, sus dos mejores amigos en Hogwarts.

Francesca Gardiner, guionista de La materia oscura y Succession, ejerce como showrunner y Mark Mylod, director de El menú, es el encargado de dirigir los capítulos.

¿Cuándo se estrena la primera temporada? ¿Cuántos capítulos tendrá?

La primera temporada de Harry Potter tendrá un total de 8 episodios y el estreno del piloto verá la luz en HBO Max el próximo 25 de diciembre.