Ni ‘El ser querido’ ni ‘Amarga Navidad’: mi película española favorita del año es un título conmovedor sobre la familia que acaba de llegar al streaming

Este año, el cine español sigue demostrando un nivel altísimo en sus proyectos audiovisuales. Algo palpable en la propia selección de títulos que la Academia ha nombrado para competir por un puesto en la categoría de mejor película internacional de la próxima alfombra roja. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Los Javis y Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa serían claras candidatas en cualquier otra edición, pero la calidad artística y narrativa de este año dejará fuera a dos y, entre otras, a la que es mi cinta favorita del año. No, no me refiero a Amarga Navidad ni al remake de Mi pequeña señorita. El filme patrio que me ha dejado sin palabras acaba de llegar al streaming y es un debut tan maduro como conmovedor.

La historia a la que me refiero no es otra que Yo no moriré de amor, la ópera prima de Marta Matute. La cineasta madrileña quizás no vaya a ser la gran favorita de unos Goya marcados por la presencia mediática de producciones que han competido en Cannes. En cambio, sí que tendrá un hueco en las consideraciones relacionadas con las secciones de revelación.

El recorrido de este drama familiar por los certámenes cinematográficos no ha pasado desapercibido. Su presentación en el Festival de Málaga fue inmejorable. Yo no moriré de amor se llevó el premio a la mejor actriz para Júlia Mascort, mejor actor de reparto para Tomás del Estal y, por supuesto, el gran premio del evento: la Biznaga de Oro a la Mejor película.

‘Yo no moriré de amor’: interpretaciones naturales, silencios poderosos y una pena anclada en la unión familiar

La trama nos presenta a Claudia (Mascort), una joven de 18 años que empieza a vivir su propia vida, justo en el momento en el que la enfermedad irrumpe en el seno de la familia. Entre la exigencia de los cuidados y el anhelo de vivir una vida normal, Claudia deberá encontrar su lugar, mientras los vínculos de cada miembro se transforman.

Lo habitual en una primera película, para cualquier realizador, suele ser la de demostrar cierta grandilocuencia cinematográfica. Al menos en algún punto del tratamiento de la historia. En cambio, Matute, quien también escribe el guion original, se desenvuelve con una puesta en escena narrativa sin excesos, dando espacio a los silencios y a la a menudo aterradora normalidad que subyace en esos momentos en los que la enfermedad se convierte en una rutina diaria.

Ahí entra el excelente trabajo coral, donde aparte de destacar a Mascort y del Este, la cinta celebra las imponentes interpretaciones de Sonia Almarcha y Laura Weissmahr.

Al igual que sucedió con Los destellos en 2024, parece que Yo no moriré de amor será ese tipo de proyecto menor y ruidoso que termina conquistando por el boca a boca a la audiencia del streaming, tras una pobre acogida en las salas de cine.

¿Dónde está disponible?

Desde hoy, 4 de septiembre, la película distribuida por Elastica Films ya está disponible en el catálogo de Filmin.