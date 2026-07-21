‘La mesa’: el ‘magazine’ nocturno con el que Cristina Pardo debutará como presentadora en Antena 3

Cristina Pardo se estrenará como presentadora en Antena 3 con un magazine nocturno que se llamará La mesa. La periodista será la conductora del nuevo programa que llegará la próxima temporada a la primera cadena de Atresmedia, grupo al que lleva vinculada laboralmente 20 años.

La presentadora, uno de los rostros que más identidad ha dado a laSexta, especialmente en la última década, se traslada de cadena para asumir un espacio en el que cobrará protagonismo profesional. Hasta la fecha, Cristina Pardo ha copresentado, junto a Iñaki López, Más vale tarde. Antes de fichar por el vespertino, presentó en solitario Liarla pardo (2018-2021). Además, fue presentadora sustituta de Al rojo vivo durante cinco años, del programa de reportajes Malas compañías y es una incondicional en las Campanadas de fin de año del canal desde 2017.

Antena 3 anunció el pasado mes de mayo el refuerzo de su apuesta por la actualidad en parrilla con el fichaje de Cristina Pardo, con la que la audiencia de la franja nocturna de la cadena ya está familiarizada gracias a su colaboración con El Hormiguero, donde todos los jueves participa en la tertulia junto a Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó. En el espacio del programa de Pablo Motos, la periodista es la encargada, también, de desarrollar los titulares del presentador con información.

El formato escogido para el nuevo programa es el magazine, en franja nocturna. No será un programa de política estricta. En cuanto a la periodicidad, será un espacio semanal para el que aún no se ha fijado día para encajarlo.

En cuanto al nombre escogido, y salvo cambios de última hora, el programa se llamará La mesa, según adelanta Yotele y confirman fuentes consultadas por OKDIARIO. En principio, se estrenaría en septiembre. De hecho, Antena 3 ya ha emitido alguna promoción encabezada por Cristina Pardo y en la que colaboran otros compañeros de la cadena, aunque sin aportar detalles sobre el proyecto.

La dirección de La mesa la asumirá Belén García, responsable de la edición de fin de semana de Antena 3 Noticias hasta el momento. La periodista fue también directora de Espejo Público o de La noria, entre otros, y de las coberturas especiales como Alerta sanitaria: Ébola, Crimen de Asunta, Buscando a Sara o La pista de Yéremi. La subdirección correrá a cargo de Cristina Fernández, conocida por los espectadores por ser una de las colaboradoras más recurrentes de la televisión.