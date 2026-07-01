La mejor serie de terror que ha enamorado a Stephen King cambia de nombre y confirma la fecha de su última temporada

Se acerca el final de una de las series de terror más aclamadas de la actualidad: From. La serie de terror finalizará definitivamente con su quinta temporada, la cual adoptará un nuevo subtítulo oficial y se conocerá como From: Endgame.

Stephen King, el célebre escritor, ha sido uno de los máximos defensores públicos de la serie, recomendándola de forma constante y aumentando su estatus de culto en el streaming. La famosa serie llega a su última temporada, que se contempla que sea emitida para 2027. El rodaje comenzará a finales de 2026, en Halifax, Nueva Escocia.

La serie trata de un grupo de personas que quedan atrapadas en un misterioso y pesadillesco pueblo del que es imposible salir. Al caer el sol, deben protegerse de unas terroríficas criaturas sedientas de sangre que acechan desde el bosque.

Quinta y última temporada

Los fans esperan esta última entrega que les hará esperar un año más para ver cómo será el desenlace de una de las series del momento.

Los creadores, Jonh Griffin y Jeff Pinkern, han conseguido estructurar la historia para resolver todas las incógnitas en la última temporada. La trama se cerrará en esta última tanda de episodios que añadirá el subtítulo Endgame en referencia a la fase definitiva del misterio, al más puro estilo cinematográfico.

Esta última temporada no se trata de una cancelación por bajas audiencias. La serie es el título más visto en la historia de la plataforma original MGM+. Aunque la cadena es MGM+ (origen estadounidense), en España la ficción se sigue emitiendo con gran éxito a través de la plataforma Max (HBO Max anteriormente).