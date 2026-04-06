Jordi Cruz enfermo en ‘La Revuelta’: «Puede que sea el primer invitado que se cague encima»
Los jueces de 'MasterChef' visitan a Broncano
Este lunes 6 de marzo han acudido a La Revuelta los tres jueces de MasterChef, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y la novedad de esta decimocuarta temporada, Marta Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha, quien sustituye a Samantha Vallejo-Nájera. La entrevista ha sido bastante escatológica después de que David Broncano, el presentador, se enterase de que uno de sus invitados, Jordi Cruz, estaba enfermo.
«Puede que sea el primer invitado que se cague encima», ha dicho Jordi Cruz, después de que Pepe Rodríguez haya advertido a Broncano y a todo el público de La Revuelta que su compañero llevaba mal del estómago todo el día.
Jordi Cruz casi se caga encima
Marta ha avisado que nada más entrar en el teatro, Jordi “ha estrenado el baño”. «Tampoco quisiera yo que mi tema intestinal ocupe todo el programa. Además, me ha pasado en plena cata», ha dicho el cocinero visiblemente incómodo.
Broncano, «por solidaridad con Jordi», ha contado que “yo me cagué este verano”. El presentador ha contado que, en una casa ajena, se quedó enganchado en una mesa. «Salí, pero me cagué en el pasillo», ha confesado el humorista.
Pepe ha reconocido que él no tiene baño en la caravana que tiene en MasterChef. «Yo estudié en un colegio público y lo hago con el público».
Marta, sin embargo, ha confesado que “A mí nunca me ha pasado lo de cagarme. Yo soy muy de mi baño. Si no estoy en casa, no voy al baño». De hecho, la influencer ha reconocido que no hace sus necesidades ni cuando se va de viaje.
