Tras su fracaso comercial, Street Fighter, la franquicia japonesa de videojuegos, fue retirada de más de 700 cines

La película de acción real Street Fighter se estrenó el pasado 16 de octubre en los cines de España distribuida por Paramount Pictures, pero parece ser que esta cinta no ha obtenido los resultados que esperaba Skydance y ha decidido retirarla de más de 700 cines. La película Street Fighter logró recaudar 30,8 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, pero el segundo la cinta registró un descenso de la recaudación del 72,1 % en la taquilla, lo que supone el sexto mayor descenso en la historia de Paramount para una película. Lejos de solucionarse, según Deadline, el pasado fin de semana la recaudación descendió otro 61 % respecto al segundo fin de semana. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de esta película ha sido de 80 millones de dólares y que por ahora se ha recaudado un total aproximado de 93,5 millones de dólares a nivel mundial. Esta cifra está muy por debajo de lo que se esperaba y como consecuencia Street Fighter dejará de exhibirse en 750 salas.

Esta película es la tercera adaptación en imagen real ha sido producida por Legendary Pictures, Paramount Pictures y Capcom y distribuida por Paramount Pictures. Su director es Kitao Sakurai y ha contado para el guion con T. J. Fixman, Dalan Musson y Gary Dauberman. Uno de sus puntos fuertes es el reparto ya que cuenta con actores como Andrew Koji, Noah Centineo y Callina Liang. En España esta película ha llegado a estar disponible en 280 salas de cine y el cuarto fin de semana desde su estreno solo se va a mantener en cartelera en 102 cines de nuestro país.

¿De qué trata la película Street Fighter?

Esta película de acción real ambientada en 1993 y en ella se cuentan las aventuras de un grupo de luchadores convocados para el próximo World Warriors Tournament, organizado por M. Bison, el dictador de Shadaloo. Los participantes tendrán que luchar por sus vidas. Algunos de sus participantes como Ryu, Ken Masters o Chun-Li van avanzando en la competición intentando darlo todo en cualquier momento y lograr una buena posición.

Además de competir, Ryu y Ken Masters también descubren que la organización que se encuentra detrás del campeonato está en el centro de una conspiración criminal y se ven obligados a detener el plan. Esta conspiración ha sido orquestada por el dictador M. Bison y tendrán que enfrentarse a sus propios demonios para sobrevivir.

También dos personajes se infiltran en el torneo: la agente de la Interpol Chun-Li y el militar estadounidense Guile. Chun-Li con la intención de vengar la muerte de su padre de la que culpa a Bison y Guile para intentar rescatar a Charlie Nash, su compañero desaparecido.

El reparto de esta película de acción

Los protagonistas de esta cinta de acción real son los actores Andrew Koji que da vida al personaje de Ryu y a Noah Centineo al de Ken Masters. En el reparto de esta película están también los actores como Callina Liang que da vida a Chun-Li, David Dastmalchian a M. Bison y Jason Momoa a Blanka.

Además, están actores como 50 Cent como Balrog, Orville Peck como Vega, Hirooki Goto como E. Honda, Roman Reigns como Akuma, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Don Sauvage, Olivier Richters como Zangief y Mel Jarnson como Cammy, entre otros.

También aparecen en la película Joe «Roman Reigns» Anoa’i, Cody Rhodes, el humorista Eric André, los streamers Maximilian Dood, LazarBeam, Lachlan y Bubbell, los jugadores profesionales de videojuegos de lucha Justin Wong e IFC Yipes y la personalidad de internet Nathan Lust. Además, Danny y Michael Philippou, los cuales al principio del proyecto iban a dirigir la película, hacen un cameo interpretándose a sí mismos.

En cuanto a la recepción de la película la opinión de los críticos ha sido bastante negativa, y por ejemplo en Rotten Tomatoes no llega al 41%, y se ha criticado la debilidad del guion. Sin embargo, muchos espectadores sí han hecho una crítica positiva, llegando a alcanzar un 79% de aprobación en Rotten Tomatoes. En estas críticas se alaba la coreografía de los combates y las secuencias de flashback animadas a mano al estilo anime de los 90.

Pero aunque la mayoría de los espectadores están disfrutando con la película Street Fighter, no le auguro un gran futuro en las salas de cine. A partir del 1 de diciembre esta cinta de acción real estará disponible primero para su compra y alquiler en plataformas digitales y, de hecho, ya se puede encontrar la ficha en preventa en la plataforma de Prime Video. Sin embargo, esta película estará disponible en España seguramente a finales de enero de 2027 en la plataforma de streaming SkyShowtime que es la que suele distribuir el contenido de Paramount en nuestro país.