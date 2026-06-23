Esta serie de Disney+ es una mezcla perfecta de drama y comedia: amistad, traición y muchas heridas que sanar

Si eres de los que estás buscando una comedia dramática para pasar un rato entretenido estos días de calor, os recomendamos la serie Alice y Steve que se estrenó Disney+ en el pasado 8 de junio. Una original serie que ha sido creada por Sophie Goodhart, la guionista de Sex Education que sorprende por su original trama. Los protagonistas son Alice y Steve, dos londinenses de mediana edad los cuales mantienen una relación de amistad de más de veinte años. Todo cambia cuando Steve comienza un romance con Izzy, la hija adulta de su mejor amiga. Alice y Steve es una compleja serie en la que se mezclan elementos como los celos, la traición, las relaciones con diferencia de edad, la derrota o la quiebra de la amistad y que puede ser una buena opción para los que están buscando una comedia dramática diferente.

La serie Alice y Steve ha sido dirigida por Tom Kingsley y consta de solo 6 episodios de una duración de 30 minutos aproximadamente cada uno. Uno de sus puntos fuertes es la brillante interpretación de sus protagonistas ya que Nicola Walker borda el papel de Alicia, la amiga de Steve y madre de Alice, Jemaine Clement como Steve y Yali Topol Margalith como Izzy, la hija de Alice. Esta serie ha conquistado ya a los usuarios de Disney+ y obtuvo los premios a Mejor Serie, Mejor Interpretación Especial y el Premio Estudiantil – Mejor Serie en el Festival Canneseries 2026 en abril de este año.

¿De que trata la serie Alice y Steve?

Los protagonistas de esta serie Alice y Steve son amigos desde hace más de dos décadas ya que estudiaron juntos. Aunque al principio mantuvieron una corta relación, lograron quedar como mejores amigos para toda la vida y mantener esa amistad en el tiempo. Ese tipo de amigos que se entienden en cualquier momento y se lo pasan bien juntos.

Ahora los dos tienen unos cincuenta años y han logrado mantener esa amistad. Alice se ha casado en dos ocasiones, la segunda vez con un hombre más joven, y tiene dos hijos de su matrimonio anterior, Dom e Izzy, la cual se acaba de separar de su novio.

Todo cambia para los dos cuando Izzy, la hija de Alice, se enamora de Steve, el cual se acaba de divorciar, y comienzan un romance que no le gusta nada a su amiga. Alice no pude tolerar que su joven hija mantenga una relación con el que ha sido su mejor amigo de toda la vida.

Alice y Steve es una serie en la que se reflexiona sobre las relaciones amorosas con diferencia de edad, pero también de lo que supone la traición de la amistad de los protagonistas. ¿Podrá Alice perdonar a su hija y su mejor amigo?

Una serie que sorprende por la química entre sus protagonistas la actriz Nicola Walker que da vida a Alice y Jemaine Clement a Steve que se puede ver en sus conversaciones y la fluidez de su relación. También sorprende como esta ficción comienza con un tono de comedia ligera y va evolucionando hasta esa amargura que se crea en las relaciones tensas. La actriz sabe crear un personaje que pasa por momentos duros marcados por la indignación, la tristeza, la rabia o el desconcierto.

Los espectadores ven como los que les rodean intentan entender lo que está pasando como los familiares y los amigos. Una comedia dramática que sorprende por su forma de tratar una situación compleja que cambia para siempre la vida de su protagonista.

Además, solo por la interpretación de Nicola Walker, la serie sin duda ya merece la pena. Su personaje transita entre mientras intenta comprender cómo su mejor amigo ha cruzado una línea que para ella resulta imperdonable. Y como resultado tenemos un retrato complejo de una mujer enfrentada a una traición donde se ha cruzado un punto de no retorno.

El reparto de esta comedia dramática

La actriz Nicola Walker borda el papel de Alice, una mujer que siente que su hija y su amigo la han traicionado, y el actor Jemaine Clement a Steve, su mejor amigo desde hace veinte años. También tiene un papel de peso la actriz Yali Topol Margalith que da vida a Izzy, la hija de Alice que comienza una relación con Steve.

También en el reparto de esta serie están los actores Joel Fry como Daniel, el marido de Alice, Tyrese Eaton-Dyce como Dom, el hijo de Alice, Marcia Warren como Val, la madre de Alice, Eilidh Fisher como Roma, Lydia Wilson como Marni, Ebony Aboagye como Zuli y Ken Blackburn como Barry, entre otros.

La serie Steve y Alice es perfecta para los que están buscando este tipo de series dramáticas centradas en las relaciones amorosas y familiares. Una ficción que sorprende por su forma de tratar el tema y por la brillante interpretación de su protagonista, la actriz Nicola Walker.