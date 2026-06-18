La nueva apuesta española de Netflix que mezcla casos legales, humor y giros inesperados

Un año después de su estreno en Antena 3 la serie española de drama judicial Perdiendo el juicio se podrá ver en la plataforma de streaming Netflix .Desde el viernes 12 de junio la serie se encuentra en el catálogo de la plataforma de gran N roja y es su nueva apuesta por una serie española. Una fórmula con la que ya ha triunfado con otras series españolas a las que dado una nueva oportunidad en la plataforma como La casa de papel, El tiempo entre costuras, Vis a vis o Sé quién eres, entre otras muchas. La serie Perdiendo el juicio cuenta la historia de la abogada Amanda Torres Holgado, papel que borda la actriz Elena Rivera, que tras sufrir un brote de su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en medio de un juicio pierde toda su credibilidad y tiene que empezar de cero en un bufete bastante desastroso. Amanda tendrá que enfrentarse a casos bastante raros y a los rumores de sus compañeros de profesión.

La serie de drama judicial Perdiendo el juicio cuenta con 10 episodios de una duración de unos 50 minutos aproximada cada uno. Una original ficción que ha sido creada y escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías para Antena 3 y dirigida por Pablo Guerrero, María Togores y Jaime Olías. Los productores son Luis Santamaría y Montse García como productores ejecutivos y sorprende por su reparto en el que se encuentran actores como Elena Rivera, Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Dafne Fernández y Eloy Azorín, entre otros. Esta serie es una buena opción para los que disfrutan con dramas judiciales en los que tiene un gran peso la situación emocional de los protagonistas.

¿De qué trata la serie dramática Perdiendo el juicio?

La serie Perdiendo el juicio tiene un comienzo impactante: La joven abogada Amanda Torres sufre un brote de su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) ya que el sonido del mazo de la jueza se convierte en una gran molestia para ella y se abalanza en medio del juicio para quitárselo. Esta escena le supone perder toda la credibilidad como abogada y tener que abandonar el bufete en el que se encontraba. Amanda tiene que empezar de cero en un bufete bastante decadente y se le asignan casos bastante sorprendente.

Según la sinopsis oficial de Atresmedia: «Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y se verá obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente despacho de abogados, muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar».

En estos casos Amanda se volverá a encontrar con su exmarido que es también abogado y con la jueza con la que chocó en el juicio. Además, cuando se iba a celebrar una boda su hermana es acusada de un asesinato y Amanda se tendrá que dedicar en cuerpo y alma a defenderla y demostrar su inocencia. ¿Logrará Amanda ganar este caso y salvar a su hermana? ¿Recuperará su credibilidad? ¿Podrá controlar su TOC?

El reparto de esta serie dramática

La protagonista de esta serie es la actriz Elena Rivera que, como ya he explicado, borda el papel de la desquiciada abogada Amanda Torres Holgado. También tienen un papel de peso los actores Manu Baqueiro que interpreta el papel Gabriel Ochoa, el dueño del despacho en el que acaba trabajando Amanda y Miquel Fernández a su exmarido César Castillo Lima, que también es abogado y con el que trabajaba en su antiguo despacho.

Además en el reparto de esta serie están los actores Lucía Caraballo como Bárbara “Barbie”, a la que hemos visto recientemente en la comedia Animal, Daniel Ibáñez como Bosco Ballesteros, otro becario, Alfonso Lara como Rafael “Rafa”, Dafne Fernández como Sara Fuentes, una abogada que ahora es la novia de César, Carol Rovira como Daniela Torres Holgado, María Pujalte como la jueza Paloma Martín, Eloy Azorín como Jaime Ortiz y María León como Carlota. Además la serie cuenta con un gran enorme de actores secundarios como Silvia Marty, Federico Aguado, Lola Baldrich, Miguel Pasanau, Carlos Olalla, José Sospedra, Ismael Artalejo, Antonio Garrido o Luis Bermejo, entre otros.

La serie Perdiendo el juicio sorprende por la originalidad de su trama y la interpretación de la actriz Elena Rivera, Manu Baqueiro y María Pujalte. Una buena opción para los que disfrutan con las series judiciales en las que cada episodio sus protagonistas se tienen que enfrentar a un nuevo caso y, como he señalado, con las que no solo tiene importancia en la defensa su profesionalidad sino sus problemas personales.