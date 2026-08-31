¿Cuánto sabes de la carrera de Naomi Watts? Ponte a prueba con este test
La actriz Naomi Watts será galardonada con el Premio Donostia en el próximo Festival de Cine de San Sebastián. La protagonista de películas como Lo imposible o 21 gramos, tiene una de las carreras más ejemplares y aplaudidas de Hollywood y en la que ha combinado tanto cine como teatro y televisión. ¿Eres fan de Watts? Demuéstralo contestando correctamente a estas diez preguntas sobre la intérprete.
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