Cine

¿Cuánto sabes de la carrera de Naomi Watts? Ponte a prueba con este test

La actriz será Premio Donosti

Naomi Watts
Test sobre Naomi Watts (IA).

La actriz Naomi Watts será galardonada con el Premio Donostia en el próximo Festival de Cine de San Sebastián. La protagonista de películas como Lo imposible o 21 gramos, tiene una de las carreras más ejemplares y aplaudidas de Hollywood y en la que ha combinado tanto cine como teatro y televisión. ¿Eres fan de Watts? Demuéstralo contestando correctamente a estas diez preguntas sobre la intérprete.

 

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