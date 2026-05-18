¿Cómo se preparan los concursantes para la prueba más complicada de ‘Pasapalabra’? El truco que los espectadores no conocen

¿Cómo se preparan los concursantes para la prueba más complicada de Pasapalabra? A continuación, se desvela el truco que los espectadores no conocen. Hay pruebas en Pasapalabra el espacio de Antena 3, que exigen rapidez, cultura general y sangre fría. Pero pocas generan tanta tensión en plató como el de la prueba ¿Dónde Están?, el desafío de memoria que obliga a los concursantes a recordar la posición exacta de nueve palabras ocultas en un panel en apenas unos segundos. Una prueba aparentemente sencilla que, sin embargo, se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza del programa.

En los últimos días, el protagonista absoluto de ese reto ha sido David Trigo. El concursante está sorprendiendo tanto al público como al propio equipo del concurso por la facilidad con la que resuelve una dinámica que suele bloquear incluso a participantes muy experimentados. Su eficacia ha sido tan llamativa que hasta Roberto Leal quiso descubrir qué había detrás de esa capacidad casi automática para memorizar palabras bajo presión. Y la respuesta dejó a todos sorprendidos.

Un método mental mucho más elaborado de lo que parece

Lejos de atribuir su habilidad a una «buena memoria» natural, David Trigo explicó que detrás de cada acierto existe una estrategia perfectamente organizada. El concursante confesó que nunca intenta memorizar el panel como una fotografía completa, sino que divide mentalmente la información y crea asociaciones rápidas entre conceptos, posiciones y sonidos.

Ese sistema le permite ordenar las palabras en su cabeza antes incluso de que empiece el tiempo de respuesta. Mientras muchos jugadores intentan retener toda la información de golpe, él simplifica el panel en pequeños bloques mentales que después reconstruye con rapidez.

La clave, según explicó, está en evitar el caos mental que provoca la presión del cronómetro. En una prueba donde los nervios suelen jugar en contra, mantener un orden interno resulta casi tan importante como la memoria en sí misma.

La presión invisible de ‘¿Dónde Están?’

Aunque desde casa pueda parecer un reto menor comparado con “El Rosco”, dentro del concurso muchos participantes reconocen que “¿Dónde Están?” es una de las pruebas más incómodas de afrontar. El motivo es simple: cualquier distracción, por mínima que sea, puede hacer que el concursante pierda completamente el orden de las palabras.

La dificultad aumenta además por el ritmo de grabación, la iluminación del plató y la tensión acumulada durante el programa. Todo sucede en apenas segundos y no existe margen para reorganizar la información una vez comienza la cuenta atrás.

Por eso llamó tanto la atención la tranquilidad de David Trigo. Mientras otros concursantes dudan o improvisan, él parece seguir un recorrido mental previamente diseñado. Una especie de mapa invisible que le permite responder con seguridad incluso cuando el tiempo aprieta.

La preparación fuera de cámaras

La revelación también ha servido para desmontar una idea habitual entre los espectadores: que el éxito en el concurso depende únicamente de la intuición o de tener una memoria privilegiada. En realidad, muchos participantes entrenan durante meses técnicas específicas de concentración, vocabulario y agilidad mental antes de sentarse en el plató.

En el caso de David Trigo, esa preparación parece especialmente metódica. Su manera de afrontar la prueba demuestra que detrás de cada acierto hay horas de práctica y un sistema trabajado hasta el detalle.

La memoria, en este contexto, funciona casi como un músculo. Cuanto más se ejercita, más rápido aprende a clasificar y recuperar información bajo presión.

Un concursante cada vez más sólido

Con esta confesión, David no solo ha despertado la curiosidad del público, sino que también ha reforzado su imagen como uno de los concursantes más sólidos de la temporada. Su capacidad para mantener la calma y encontrar soluciones prácticas a pruebas tan exigentes lo convierten en un rival especialmente difícil de superar.

Además, su explicación ha añadido una nueva dimensión al concurso: detrás del entretenimiento televisivo existe también un importante componente psicológico y estratégico que muchas veces pasa desapercibido para los espectadores.