Pagar más o menos por una entrada de cine en función del lugar de la sala en el que se ubica la butaca. Los precios dinámicos ya se están aplicando en algunos cines de España, donde las tarifas más baratas se corresponden con los asientos más cercanos a la pantalla y aumentan a medida que se alejan. Una estructura que emula a la de los conciertos o eventos deportivos.

Ocupar una butaca más centrada tampoco costaría lo mismo que un asiento cercano al pasillo o al extremo de la fila. La aplicación de estos precios forma parte de un programa piloto que se está llevando a cabo sobre las tarifas de adultos. La fase de pruebas la ha puesto en marcha Cinesa, la empresa líder en exhibición en España. Actualmente, las variaciones de los precios de las entradas se limitan a fechas clave como el día del espectador o a formatos especiales.

El proyecto piloto se está llevando a cabo, de momento, en Cinesa Nassica (Comunidad de Madrid), Cinesa Parque Principado (Asturias) y Cinesa Salera (Castellón). En el proceso de compra de las localidades, los espectadores acceden a un esquema en el que las butacas centrales se definen como «zona óptima» para ver la película, y representan las de mayor coste económico.

El precio, en cambio, se reduce en los extremos laterales y en las primeras filas, y otros se mantienen como precios estándar: Classic o comodidad clásica por 5,90 euros; VIP, con más espacio y comodidad premium, por 8,60 euros; Classic Premium, es decir, butaca clásica en la mejor ubicación, por 8,40 euros; Classic Plus o experiencia clásica en una ubicación preferente por 7,40 euros.

Este sistema de tarifas se conoce como precios dinámicos o segmentados y, aunque en España no se aplica en el circuito de la exhibición cinematográfica, sí que se ha hecho en otros países. Por ejemplo, el programa Sightline de AMC Theatres, en Estados Unidos, dividió los precios en tres tramos (Value, Standard y Premium).

Sin embargo, el experimento no llegó a buen puerto por el malestar generado en el consumidor y por la dificultad para impedir que los espectadores se cambiaran de lugar una vez iniciada la película. Por tanto, no se maximizó la rentabilidad de las salas, que luchan desde hace años contra la competencia de la comodidad que ofrecen las plataformas de streaming.

En España, el precio de las entradas varía en función de la ciudad, el día de la semana y el tipo de sala -donde se tiene en cuenta la comodidad, como la de asientos VIP, y los suplementos técnicos, como las pantallas de formato IMAX, por ejemplo-. En general, oscila entre los 5 y los 10,50 euros. Las ciudades más caras para ir al cine son Madrid y Barcelona, mientras que la más barata es Las Palmas de Gran Canaria. Si a la entrada se le suma un menú de palomitas y refresco para una experiencia de ocio completa, el total puede superar fácilmente los 16 euros.

Por otro lado, existen programas especiales o descuentos fijos que permiten el ahorro: el día del espectador, el cine sénior para mayores de 65 años y las suscripciones a cadenas como Cinesa o Renoir, que permiten una tarifa plana y el acceso ilimitado por una cuota mensual o anual.