Christian Gálvez revela los entresijos del final de ‘Pasapalabra’ en Telecinco: «Me quedé en Mediaset por fidelidad»

Con Pasapalabra de plena actualidad por los cambios en la prueba final del concurso de Antena 3, Christian Gálvez ha revelado cómo se produjo el cese de la emisión del programa en Telecinco, en 2019. El hasta entonces presentador del espacio ha confesado que se quedó en Mediaset «por fidelidad», tras mantener «conversaciones» con Atresmedia.

Christian Gálvez estuvo vinculado durante más de una década a Pasapalabra, casi 13 años concretamente, y se quedó sin programa «de la noche a la mañana». El Tribunal Supremo obligó a Telecinco a suspender la emisión de Pasapalabra «inmediatamente». Desestimó el recurso de casación interpuesto por Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sobre el contrato suscrito con la productora ITV Global Entertainment, en relación con los derechos de emisión del programa.

La «sensación de pérdida» invadió al presentador, que lamentó especialmente no tener la oportunidad de despedirse de la audiencia de Pasapalabra al acatar el dictamen del Supremo, que no daba opción a una emisión más. Tampoco pudo, por tanto, explicar a los espectadores qué había ocurrido, y a ello se sumaba que «había cierto secretismo y mucha prudencia» en relación a todo lo que tenía que ver con el programa.

«En realidad, yo desconocía muchos de los entresijos de todo lo que pasaba», ha declarado en Lo que tú digas, el podcast de Álex Fidalgo. Ni siquiera sabía si existía alguna opción de restablecer la situación.

La sentencia del Supremo que obligaba a Mediaset a cesar la emisión de Pasapalabra se dictó en octubre, y el contrato de Christian Gálvez con la cadena finalizaba en febrero. Se planteó la posibilidad de que la empresa prescindiera de él: «Se tambalearon los cimientos de lo que había sido mi vida profesional hasta ese momento».

Según el presentador, «hubo conversaciones» con Atresmedia, donde se emite Pasapalabra desde 2020 -y, anteriormente, entre el 2000 y el 2006-, para seguir siendo el rostro del concurso, aunque sostiene que se quedó «por fidelidad y gratitud» en Mediaset, donde era conductor de El Tirón dentro de Sálvame Banana cuando le llegó la oferta. Aunque Christian Gálvez también reconoce que Paolo Vasile, entonces consejero delegado del grupo de comunicación, le ofreció un contrato «muy por encima» de lo que él «esperaba».

Por otro lado, también llegó a sus oídos que «no era la única opción» de Atresmedia para presentar Pasapalabra, para el que «tenían planes B», y optó por no «arriesgar». No se arrepiente «absolutamente de nada» porque su decisión le permitió conocer a Patricia Pardo: «Es la mujer de mi vida hoy en día, elegí muy bien».

Respecto a la situación de Pasapalabra en Antena 3, Christian Gálvez únicamente ha dicho que Roberto Leal es «un profesional como la copa de un pino», aunque no ha seguido el programa en la cadena rival.

El Rosco, la cadena ha apostado por AlaZ, prueba en la que 28% de cuota de pantalla. En Antena 3, Pasapalabra está de estreno con su prueba final. Después de que el Supremo obligara a suprimir la emisión de, la cadena ha apostado por, prueba en la que los concursantes se enfrentaron por primera vez el pasado viernes. Ese tramo registró un