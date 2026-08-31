Así será el funcionamiento de ‘La Mesa’, el nuevo programa de Cristina Pardo para Antena 3

Ya está todo preparado para el desembarco de Cristina Pardo en Antena 3 tras años ligada a La Sexta. La presentadora se pondrá al frente de La Mesa desde el próximo miércoles 2 de septiembre en pleno prime time. El programa, dirigido por Belén García, está producido por Buendía Estudios y podrá verse fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de Atresplayer. Se trata de un formato basado en la actualidad con un original funcionamiento del plató.

Otra manera de ver la actualidad

Con La Mesa, Antena 3 pone en marcha un programa semanal en directo que combina actualidad, grandes personajes, conversación y entretenimiento, tal y como se ha presentado hoy el formato en Atresmedia.

La Mesa irá más allá del simple relato, buscando sentar a quienes están dentro de las noticias, realizando preguntas y escuchando para buscar lo que hay tras ellas. La información y el rigor convivirán con la conversación y la cercanía que, junto a la espontaneidad y el sentido del humor de Cristina Pardo, darán tono al programa.

Tal y como describe Atresmedia, La Mesa no será una tertulia habitual ni una sucesión de entrevistas, sino un espacio en directo con vida propia, abierto a diferentes ángulos y miradas, riguroso y en el que se combinarán información y entretenimiento, contando con una amplia lista de colaboradores sin periodicidad fija y seleccionados en función de la actualidad y las temáticas.

Cuatro mesas diferentes

La Mesa gira en torno a su propia mesa, que no sólo vertebra el plató del programa, sino que es una herramienta narrativa de primer orden sobre la que se articulan los contenidos y los invitados. La mesa, además, permite, a través de su propia pantalla, introducir imágenes, descubrir datos o cruzar versiones contrapuestas.

El espacio se organiza en torno a cuatro mesas con diferentes temáticas, pero unidas entre sí. La primera mesa estará dedicada a la actualidad, aportando el gran asunto de la noche de esta temática. No estará vinculado a la noticia más importante de la jornada, sino a aquello en lo que el programa puede aportar valor añadido e información propia: protagonistas, documentos, preguntas diferentes… En su estreno, contará con el análisis riguroso y sosegado de Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2.

La segunda mesa corresponde a un gran personaje, invitado de la noche, que se incorporará al programa. Para arrancar el primer programa, Carlos Alsina, codirector de Más de Uno en Onda Cero, será el primer invitado de esta mesa.

En la tercera mesa, que seguirá entroncando con la anterior, se apuesta por los asuntos que coloquen al espectador dentro de la conversación. Situaciones reales, decisiones, experiencias o dilemas que planteen a quienes ven el programa la pregunta ¿Qué haría yo?

En su mesa final, La Mesa se libera: humor, curiosidades, historias extraordinarias experiencias sorprendentes y personajes inesperados se darán cita para enfilar el tramo final del programa.