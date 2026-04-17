Natalie Portman recupera la ilusión: embarazada a los 44 y su primer hijo con Tanguy Destable

La actriz estadounidense Natalie Portman vuelve a situarse en el centro de todas las miradas. La intérprete, ganadora del Oscar y una de las figuras más reconocidas de Hollywood, ha sido fotografiada en aparente estado de embarazo, lo que ha desatado una auténtica tormenta mediática en la prensa internacional.

A sus 44 años, Portman estaría esperando su tercer hijo, mientras vive un nuevo capítulo en una vida sentimental. En los últimos años, su vida ha estado marcada por los cambios, las rupturas y las segundas oportunidades. Como bien es sabido, la actriz ya es madre de Aleph y Amalia, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, una relación que terminó en medio de rumores de infidelidad y un desgaste que acabó por romper definitivamente la pareja.

Tras la separación, la protagonista de El Cisne Negro habría rehecho su vida sentimental con el músico francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr. Según ha trascendido en medios internacionales, la relación entre ambos habría avanzado a gran velocidad, hasta el punto de consolidarse en muy poco tiempo tras el divorcio.

Las últimas imágenes filtradas por el medio Voici muestran a la actriz paseando con su nueva pareja, vestida de forma informal, con ropa deportiva y una gabardina, en lo que muchos interpretan como un intento de pasar desapercibida, pero eso es un clásico en ella. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es su evidente barriga de embarazo, que ha terminado por confirmar lo que hasta ahora eran solo rumores.

Según la información que se ha podido conocer, Portman estaría embarazada de aproximadamente cinco meses, por lo que el nacimiento del bebé se produciría previsiblemente a principios del verano. Una noticia que ha sorprendido a muchos, aunque no tanto a su círculo más cercano.

El embarazo llega en un momento especialmente delicado en el plano personal. Su divorcio de Millepied, con quien estuvo casada desde 2012, estuvo rodeado de especulaciones mediáticas, especialmente después de que salieran a la luz unas imágenes del coreógrafo junto a otra mujer. Un episodio que precipitó la ruptura definitiva de la pareja a finales de 2024.

Aunque hubo un intento previo de reconciliación en 2022, la relación ya estaba muy tocada. Finalmente, la separación se hizo inevitable y cada uno tomó caminos distintos. Millepied habría rehecho también su vida, mientras que Portman decidió centrarse en su entorno familiar y profesional.

Ahora, apenas unos meses después de ese capítulo, la actriz parece haber encontrado estabilidad junto a Destable. Según varias informaciones, el músico francés también es padre de dos hijos, por lo que la llegada de este nuevo bebé supondría un nuevo punto de unión entre ambos.

La rapidez con la que ha evolucionado la relación no ha pasado desapercibida para la opinión pública, que observa con atención cada movimiento de la actriz, una de las más discretas de Hollywood en cuanto a su vida privada.

De confirmarse oficialmente la noticia, este embarazo marcaría un nuevo comienzo para Natalie Portman, que vuelve a situarse en el foco mediático no por un estreno cinematográfico, sino por un giro decisivo en su vida personal que promete seguir dando titulares en las próximas semanas y hasta que nazca, más o menos a comienzos de verano.