Zara lanza las sandalias egipcias planas y bohemias con detalle dorado que prometen ser el calzado estrella de la temporada

Las sandalias egipcias planas y bohemias con detalle dorado que prometen ser el calzado estrella de la temporada ya están en Zara. Las expertas en moda no dudan en apostar por un tipo de sandalia que se está agotando por momentos, aunque aún no ha llegado el buen tiempo definitivo o ese verano en el que podremos sumergirnos de lleno con ellas. Será el momento de apostar por una marca de referencia que puede ser esencial en estos días.

Zara no duda en adelantarse a todos y nos aporta un plus de buenas sensaciones en estos días en los que quizás tocará empezar a tener en consideración algunos cambios importantes que hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Lo que puede pasar en estos días es que tendremos que empezar a caminar con la máxima comodidad posible, de la mano de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este tipo de calzado puede convertirse en la estrella de la temporada, si buscas un complemento que combine con todo, sin duda alguna, son estas sandalias.

El calzado estrella de la temporada es bohemio

Ese toque bohemio que buscados los podemos encontrar en unas sandalias egipcias que se han convertido en toda una sensación en esta nueva colección de Zara que es una de las más buscadas. En especial por aquellas que apuestan por una comodidad máxima.

Desde el Museo del Calzado nos explican un poco mejor la evolución de estas piezas: «En el antiguo Egipto el calzado fue símbolo de autoridad y riqueza. Los faraones y la familia real usaban sandalias enriquecidas con todo tipo de joyas, sin escatimar el oro tanto en el empeine como incluso en la suela, con grabados de escenas de guerra y conquista, para que al pisar el faraón lo hiciese sobre sus enemigos. En la corte se empleaban calzados para diferentes ocasiones y en base a ello, tanto la sencillez, como la riqueza del calzado estaba también en consonancia con el momento. Hay que destacar la figura de un personaje del antiguo Egipto que recibía el nombre del portasandalias. En el Museo del Cairo se encuentra un grabado en piedra que representa a este personaje con un par de sandalias atado a su mano izquierda y la derecha lleva un cántaro de agua; debía ser un miembro de la familia real. En los jeroglíficos se define al portasandalias como el guardián de las sandalias del rey».

Siguiendo con la misma explicación: «En la iconografía el testimonio más antiguo conocido de personajes calzando sandalias lo tenemos en la estatua sedente del Príncipe Ahmosis (dinastía XVII); también en la pintura en la estatua de la dama Senté en la tumba de Antefoker (Visir de Sesostris I, en la dinastía XII), pero excepcionalmente se muestra en la V dinastía a un joven calzando una sandalia. En determinados ataúdes de madera aparecen pinturas de sandalias pertenecientes a la XI dinastía. En papiros hallados en las excavaciones en el Valle de los Reyes, se observan como algunos trabajadores calzaban sandalias de junco que proveía el estado y para ocasiones especiales se confeccionaban en lino. En el estipendio que recibía el obrero se encontraba además del aceite, ungüentos o perfumes, un par de sandalias y Ramses II proclamaba: “Para vosotros he llenado los depósitos con toda clase de cosas: pan, carne, pasteles, sandalias….. y que en todo tiempo dispongáis de buen calzado».

Zara tiene las sandalias planas egipcias de esta temporada

Seguimos con la historia del calzado para sumergirnos en un diseño que es un claro homenaje a estos primeros nobles que no dudaron en seguir las directrices de los faraones. En el Antiguo Egipto los materiales debían ser de primera calidad, en este caso, la piel se convierte en el elemento que hace de este calzado una de las mejores apuestas posibles.

Se ata al pie con lo cual, podemos adaptarlo a nuestras necesidades y comodidad. El segundo detalle de estas sandalias es que podemos ponerlas de varias formas diferentes, para un toque más elegante o más informal, siendo la apuesta necesaria para estos días que tenemos por delante.

Finalmente, no podía faltar el toque de oro. Ese detalle joya que enamoraba a los egipcios y que hoy en día nos hará sentir como una auténtica reina. Sin duda alguna, podremos empezar a descubrir algunos elementos que serán los que nos acompañarán en unos días cargados de actividad.

Es un calzado que tiene un precio accesible y una calidad altísima. Dos de los elementos que hoy en día nos hacen apostar por este tipo de piezas que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente.