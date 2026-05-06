El veredicto de las estilistas es unánime: la camisa de lino de Zara en 4 colores es la compra inteligente de mayo

Es tiempo de prendas más ligeras. De aquellas que tienes en el armario y te pone en épocas de entretiempo porque ahora hace calor y de golpe sientes fresco. Un ejemplo: la camisa de lino de Zara en 4 colores es la ganadora y sabes que debes tenerla cuanto antes mejor.

Esta camisa de lino cumple con todo lo que necesitas para pasar una temporada de lujo. Porque además es apta para faldas cortas, midi, jeans y hasta con trajes chaqueta. Sus características: camisa confeccionada con lino. Cuello solapa con escote pico y manga por debajo del codo. Bolsillos delanteros de plastrón. Bajo asimétrico. Estampado con rayas. Cierre frontal con botones. Y está en cuatro colores distintos tanto rayas como en un monocolor que sobresale.

La camisa de lino de Zara que debes tener

Materiales fuera de serie

55% lino

45% viscosa

Cómo cuidar esta prenda

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Cómo lavar la ropa en general

Centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Tender la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea la ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Cuidar el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Lavado profesional

Si es necesaria una limpieza profesional de tus prendas, intenta encontrar tintorerías con sistemas de limpieza húmeda o en seco que utilicen tecnologías menos intensivas en el consumo de agua o energía, y que utilicen productos con menos sustancias químicas contaminantes.

Reparar

Para alargar la vida útil de tu ropa, puedes optar por hacer pequeños arreglos en casa, como coser botones, arreglar costuras o pequeños agujeros. Si no puedes hacerlo por ti mismo, acude a un profesional.

Los looks que más favorecen para llevar la camisa de lino de Zara

Oficina elegante

Ideal para un look de oficina elegante, combinándolo con un pantalón sastre de tiro alto en tonos beige o blanco, y blazer estructurado. También funciona perfectamente con un vestido midi en tejidos ligeros, logrando un outfit sofisticado pero menos elegante.

Casual chic

Ideal para un estilo casual chic. Úsala con jeans rectos y blazer oversize. También funciona con vestidos cortos vaporosos para un look más casual.

Look informal

Funcionan perfectamente con looks con shorts de tiro alto y tops básicos, o con faldas cortas y camisetas para un estilo juvenil. Son ideales para jornadas largas donde prima la comodidad sin renunciar al estilo.

Look urbano

Para un look urbano, pueden combinarse con conjuntos deportivos o prendas oversize.

Outfit moderno

Combínalo con trajes sastre en tonos neutros o conjuntos monocromáticos. También queda ideal con pantalones fluidos y tops ajustados.

Toque casual

Puedes combinar esta camisa de lino con pantalones cropped, camiseta básica y chaqueta denim.

Look para reuniones

Pantalón con pinzas en tonos neutros, camiseta minimalista y blazer estructurada.

Look tarde de verano

Opta por un crop top o camiseta sin mangas, sandalias planas y bolso de rafia. Ideal para días cálidos que vienen sin renunciar al estilo.

Look elegante para la noche

Prenda superior: opta por un top de tirantes en colores metálicos o negro para darle un aire sofisticado.

Calzado: sandalias de tacón o zapatos de plataforma elevarán el look.

Accesorios: un bolso de mano elegante y joyas minimalistas son ideales para un estilo nocturno.