Ver bien, escuchar música y atender llamadas: las gafas graduadas suman funciones

Sales de casa, te colocas las gafas y buscas en el bolso los auriculares para escuchar ese disco que tienes pendiente. Son gestos que suelen ir por separado, aunque ya pueden compartir accesorio. Las gafas graduadas conectadas integran el sonido en las varillas, de modo que una montura puede servir también para escuchar música o atender una llamada. Una función que añade un nuevo criterio a la elección de gafas, junto a la forma, el color y cómo nos sientan.

La propuesta tiene un requisito estético bastante comprensible: que apetezca llevarlas incluso cuando no estamos utilizando sus funciones. Al fin y al cabo, las gafas ocupan un lugar demasiado visible en el rostro como para elegirlas únicamente por su conexión Bluetooth. El diseño y el ajuste siguen contando, también cuando la montura incorpora tecnología.

En esa combinación se mueve la segunda generación de Magic Connect, de Alain Afflelou, que llega seis meses después de su lanzamiento. La actualización incorpora una bisagra más corta e integrada en la montura, que permite reducir la longitud de las varillas. Este cambio hace que las gafas resulten más ligeras y discretas.

La ‘playlist’ va en las varillas

La música y las llamadas se gestionan a través de la conexión con el móvil. Entre las novedades aparece un botón en la varilla que permite activar el asistente de voz del teléfono, además de facilitar el control de las funciones del dispositivo.

También presenta mejoras en el audio y una potencia máxima de salida superior a la de la primera versión. Son cambios que buscan afinar el uso cotidiano de un accesorio que sigue dependiendo del móvil para sus funciones conectadas.

Las varillas se ofrecen en versiones Urban y Sport, con conexión Bluetooth 5.4 y un diseño curvado pensado para mejorar la sujeción durante la actividad física.

Cambiar de estilo sin cambiarlo todo

La colección añade nueve modelos y 30 referencias, ampliando las opciones para elegir una montura que encaje con el estilo de cada uno. A ello se suman los clips intercambiables de la gama Magic. También es posible alternar las varillas conectadas con unas clásicas, ambas incluidas en las configuraciones de la colección junto al estuche de carga portátil y el cable magnético USB-C. Una posibilidad práctica para quien quiere utilizar el audio en determinados momentos del día.

Otro detalle útil para quienes ya tienen unas Magic Connect es que las monturas y varillas de ambas generaciones son compatibles entre sí. Se puede incorporar una pieza nueva sin renovar el conjunto. Porque elegir unas gafas sigue teniendo mucho de encontrar esa montura con la que uno se reconoce frente al espejo. Ahora, además, puede llevar la playlist incorporada.