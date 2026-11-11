Canal Sur se va a negro: los sindicatos secuestran la tele pública con un apagón forzoso ante el fiasco de su huelga

La programación habitual de Canal Sur Televisión se ha visto drásticamente interrumpida este miércoles tras un apagón informativo forzado que ha dejado a los espectadores andaluces con la pantalla completamente en negro, con motivo de la jornada de huelga general. La cadena autonómica pública ha tenido que echar el cierre temporal de su señal en directo en plena franja matinal.

El corte de emisión se ha producido de forma abrupta sobre las 08:20 horas de la mañana. Hasta ese instante, los informativos y espacios de la casa habían mantenido una aparente normalidad desde el inicio de la jornada a medianoche. Sin embargo, la evolución de los paros y la incidencia de la convocatoria sindical -impulsada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas- han terminado por dinamitar la escaleta prevista. En pleno directo del magazine matinal Despierta Andalucía, la señal se vino abajo, y dejó paso a una lona digital de color negro azabache.

Sobre este fondo oscuro, la cadena ha introducido un escueto faldón informativo para calmar la incertidumbre de la audiencia y justificar el parón técnico: «La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias». Andalucía TV, la segunda cadena de Canal Sur, también se ha ido a negro.

Un recurso de presión que evoca anteriores tensiones en Canal Sur

Este drástico apagón televisivo vuelve a poner sobre la mesa la enorme vulnerabilidad operativa del ente público ante grandes movilizaciones. Sin alcanzar siempre un fundido a negro total idéntico, la plantilla de la radiotelevisión autonómica ya ha protagonizado en el pasado tensiones laborales y paros de carácter intermitente en momentos de alta conflictividad institucional y presupuestaria, episodios que han evidenciado los profundos desencuentros históricos entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la cadena.

Todo ello ocurre a pesar del marco legal establecido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. A través de una resolución de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Ejecutivo autonómico fijó unos servicios mínimos muy tasados con el objetivo primordial de blindar los derechos de los ciudadanos a recibir información esencial durante esta jornada de conflictividad laboral. Dicha normativa estipulaba expresamente la obligación de mantener en marcha una producción informativa reducida y el personal estrictamente necesario. No obstante, la realidad en los estudios ha superado las previsiones administrativas, evidenciando una fractura insalvable en el normal desarrollo de la cadena pública.

Más allá de las pantallas de Canal Sur y la disrupción puntual en los medios públicos, la radiografía general de la huelga en el resto del tejido productivo muestra un pinchazo. Salvo paros puntuales concentrados en determinados centros industriales o logísticos, la actividad económica cotidiana se ha desarrollado con relativa normalidad en gran parte del país.

Las organizaciones empresariales han señalado que la incidencia general en el sector servicios y el pequeño comercio ha sido limitada, mientras que los sindicatos defienden el éxito de las movilizaciones allí donde los piquetes y la implantación organizativa han tenido mayor calado. En el transporte público, la presencia de los servicios mínimos fijados ha evitado el colapso que pretendían los convocantes. En definitiva, mientras Canal Sur sufre su propio apagón interno, la jornada transcurre en la calle con un impacto fragmentado según los territorios y los sectores.