Los piquetes asaltan en directo TVE y suspenden la emisión de una indefensa Gemma Nierga: «No nos dejan trabajar»

La tensión de la jornada de huelga general del 11-N ha traspasado este miércoles todas las líneas rojas informativas en los estudios de TVE en Cataluña. El plató del magazine matinal Cafè d’idees, emitido de manera simultánea en La 2 de TVE y Ràdio 4 bajo la batuta de la reconocida periodista Gemma Nierga, ha sido asaltado por sorpresa en pleno directo por un grupo de piquetes.

La violenta intrusión se ha producido pasadas las 08:20 horas de la mañana en las instalaciones de la televisión pública. Los manifestantes encapuchados han accedido al set del programa y su irrupción ha obligado a interrumpir drásticamente la escaleta prevista, una escena que ha dejado a la audiencia atónita, mientras que los equipos técnicos han sido desalojados momentáneamente de la zona de cámaras.

«Los periodistas somos un servicio esencial, pero hoy no nos dejan trabajar»

A pesar de la alteración de los planes, la propia Gemma Nierga ha logrado tomar la palabra frente a los micrófonos y las cámaras para denunciar públicamente la situación de indefensión. Visiblemente afectada, pero firme en su deber profesional, la presentadora ha recordado que el equipo se encontraba desempeñando sus funciones bajo el estricto amparo de los servicios mínimos fijados oficialmente por la corporación pública para garantizar el derecho fundamental a la información.

«No podemos hacer nuestro trabajo porque un grupo de manifestantes ha entrado en el plató y está impidiendo que ejerzamos nuestro derecho a informar y que vosotros podáis ejercer vuestro derecho a recibir información», clamaba Nierga en directo, que ha subrayado igualmente que la labor periodística constituye un pilar esencial que la movilización no debería conculcar. Minutos después del incidente y tras requerir la intervención de los cuerpos de seguridad, la emisora logró retomar paulatinamente su conexión con los reporteros desplazados a puntos calientes de la jornada.

La crispación informativa del 11-N

Este grave altercado se suma a la cadena de incidentes televisivos vividos durante la mañana de este miércoles en los medios de comunicación públicos, donde se ha evidenciado el altísimo voltaje político de una huelga general convocada por diversas organizaciones sindicales y sociales afines a la izquierda. Mientras el debate sobre el respeto a los servicios mínimos y la libertad de prensa abre una profunda brecha institucional, la irrupción en el espacio de TVE se convierte en uno de los momentos más críticos y polémicos de la cobertura informativa del paro general.

Las reacciones al asalto en el plató de RTVE no se han hecho esperar, y han provocado un auténtico terremoto político entre los principales partidos e instituciones. Desde la oposición, el PP y Vox han calificado los hechos de «atentado gravísimo a la libertad de expresión» y «coacción inaceptable propia de regímenes autoritarios», y han exigido responsabilidades directas al Ministerio del Interior y a la cúpula de RTVE por la preocupante brecha en el dispositivo de seguridad de los estudios.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña, a través del departamento de Empresa y Trabajo, ha intentado rebajar la alarma al asegurar que los servicios mínimos se están cumpliendo «de forma generalizada y sin incidencias graves en el conjunto del territorio», una postura que contrasta drásticamente con la contundente denuncia efectuada por la propia Gemma Nierga en directo.

Paralelamente, las principales asociaciones de periodistas y consejos informativos de RTVE han cerrado filas en apoyo a los profesionales agredidos, y han recordado que impedir el libre ejercicio del periodismo vulnera un derecho constitucional básico. La condena unánime del sector contrasta con el silencio de parte de los colectivos y plataformas convocantes de la huelga, que han evitado desmarcarse explícitamente de la acción del piquete, con lo que han encendido aún más el debate sobre los límites de la protesta y el blindaje del derecho a la información en democracia.