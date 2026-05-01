Parece de lujo pero estos pantalones anchos que quedan ideales a las bajitas son de Lidl y cuestan menos de 10 euros
La moda de los pantalones de pernera ancha ha regresado con fuerza en los últimos años, reforzando una de las tendencias más cómodas y versátiles del armario. Este tipo de prenda no solo favorece diferentes siluetas, sino que también permite crear looks simples o elegantes con facilidad. Su caída fluida aporta movimiento, mientras que su diseño amplio garantiza libertad al caminar durante todo el día. Una opción destacada son los pantalones anchos: pantalón de pernera ancha para mujer de Esmara, en Lidl, que es una opción asequible y de calidad.
Disponible en Lidl por tan solo 9,99 euros, el pantalón de pernera ancha está diseñado para ofrecer confort durante todo el día sin renunciar al estilo. Además, destaca por su tejido suave, su corte favorecedor y sus detalles cuidados. Es ideal tanto para el día a día como para ocasiones en las que se busca un look cómodo pero pulido. Los pantalones anchos están disponibles en beige y azul marino y puede combinarse con camisetas básicas y zapatillas para un look casual, con blusas y sandalias para un estilo más elegante o con blazer para la oficina.
Las características de los pantalones anchos para mujer
Diseño wide leg y recto
El corte amplio permite una caída fluida que aporta elegancia y comodidad al mismo tiempo. Este diseño no se ajusta a las piernas, lo que favorece la ventilación y aporta un aire sencillo y moderno.
Tejido suave y agradable al tacto
Por su alto contenido en viscosa, el pantalón ofrece una sensación ligera y fresca sobre la piel. La viscosa Lenzing™ Ecovero™ no solo aporta suavidad, sino también transpirabilidad, lo que lo convierte en una prenda ideal para largas jornadas o climas templados.
Cintura elástica para mayor comodidad
Este detalle facilita el ajuste al cuerpo sin oprimir, adaptándose a diferentes siluetas. Es especialmente útil para el uso diario, ya que permite libertad de movimiento y comodidad prolongada sin sacrificar el estilo.
Bolsillos traseros falsos y botones decorativos
Estos elementos aportan un acabado más sofisticado al diseño. Los bolsillos falsos ayudan a estilizar la parte trasera, mientras que los botones decorativos añaden un toque moderno sin recargar la prenda.
Tiro alto favorecedor
Este estilo de tiro ayuda a definir la cintura y alargar visualmente las piernas, creando una silueta más estilizada. Es, además, especialmente versátil, ya que combina bien tanto con prendas ajustadas como con piezas más holgadas.
Colores neutros y versátiles
Disponible en beige y azul marino, dos tonos fáciles de combinar con otras prendas. Estos colores permiten crear tanto looks informales como más elegantes sin esfuerzo.
Diseño sin estampado
Su acabado liso facilita la combinación con prendas estampadas o de colores más llamativos, convirtiéndolo en una pieza clave para múltiples estilismos.
Composición equilibrada de los pantalones anchos
- 65 % viscosa (Lenzing™ Ecovero™) para suavidad y frescura
- 30 % poliéster reciclado que aporta resistencia y durabilidad
- 5 % elastano (Lycra®) para elasticidad y mejor ajuste
Este pantalón destaca también por su compromiso con materiales más sostenibles, gracias al uso de viscosa Lenzing™ Ecovero™ y poliéster reciclado, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan moda más responsable sin aumentar su presupuesto.
Ideas de looks para combinar los pantalones anchos de pernera ancha
Casual diario
Combina el pantalón con una camiseta básica blanca y zapatillas deportivas. Añade una chaqueta vaquera para completar un outfit cómodo y actual.
Para la oficina
Opta por una blusa fluida y un blazer estructurado. Completa el look con mocasines o zapatos de tacón bajo para un aire profesional.
Estilo veraniego
Elige una camiseta sin mangas o un top ligero junto con sandalias planas y gafas de sol para un look fresco.
Look elegante
Combina el pantalón con un top ajustado o un body y sandalias de tacón. Añade accesorios dorados para un toque sofisticado.
Look de tarde
Añade un jersey fino o un cárdigan junto con botines para los días más frescos.
Instrucciones de cuidado de los pantalones anchos
- Lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 °C
- No usar lejía
- No secar en la secadora
- Planchar a una temperatura máxima de 150 °C (nivel 2)
- Se puede utilizar plancha de vapor
- No lavar en seco
Seguir estas recomendaciones ayudará a mantener la prenda en buen estado durante más tiempo, conservando su suavidad, color y forma original.