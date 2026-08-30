Parece una blazer de firma pero es de Zara: la raya diplomática que está conquistando los looks más sofisticados de la temporada

Hay prendas, estilos y modelos que nunca pasan de moda. Es el caso de la blazer de firma que resulta ser de Zara. Parece de una marca algo más cara y es que la raya diplomática siempre atrae, conquista y aporta esa elegancia suprema que necesitamos y tenemos en momentos en los que dar la talla. ¿Cómo es esta chaqueta que ya puedes comprar en la web?

Este diseño es de Zara Women Collection y , a diferencia de muchas otras chaquetas de la firma, tiene un precio superior por sus acabados y trabajo. está confeccionada en hilatura con lino 17%. Cuello solapa con muescas y manga larga. Falsos bolsillos de vivo en delantero. Forro interior. Bajo asimétrico. Cierre frontal con botón en relieve. Lleva toda clase de detalles que la posicionan como una prenda única que debes tener.

La blazer de firma que es de Zara de raya diplomática

La composición de la chaqueta es la siguiente:

Exterior

74% algodón

17% lino

8% poliéster

1% otras fibras

Forro

100% viscosa

Cuáles son sus cuidados

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria se puede intentar usar tecnologías que utilicen menos sustancias químicas contaminantes.

No lavar

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Lavadoras llenas y centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Lavado profesional

Si es necesaria una limpieza profesional de tus prendas, intenta encontrar tintorerías con sistemas de limpieza húmeda o en seco que utilicen tecnologías menos intensivas en el consumo de agua o energía, y que utilicen productos con menos sustancias químicas contaminantes.

Repara

Para alargar la vida útil de tu ropa, puedes optar por hacer pequeños arreglos en casa, como coser botones, arreglar costuras o pequeños agujeros. Si no puedes hacerlo por ti mismo, acude a un profesional.

DIY repairs

Para ello Zara tiene este programa, en colaboración con Alexandra Brinck (@alexandrabrinck), para aprender a realizar pequeñas reparaciones en casa. Una herramienta para hacer que las prendas duren más: desde coser un botón hasta arreglar cremalleras o pequeños agujeros. Para reparaciones más complejas, recomendamos acudir a un profesional.

Cuál es el precio de la blazer de firma y raya diplomática

Tiene un coste de 119 euros y está en variedad de tallas, lo ideal es que busques la tuya tanto en la web como en la tienda física.

Con qué combinar esta elegante chaqueta

Para una tarde de otoño

Combínala con un vestido de punto midi en tonos beige o chocolate y botas altas. El contraste entre la silueta de la blazer y una prenda más ajustada crea un estilismo equilibrado.

Más sport

Combínala con vaqueros rectos, camiseta blanca y zapatillas para un estilismo casual de oficina.

Fin de semana

Llevarla con pantalón cargo y jersey de punto fino para un look distendido de fin de semana.

De cena casual

Usarla con pantalón negro de vestir, camisa y bolso estructurado para darle un toque deportivo a un conjunto más formal.

Look más elegante y atrevido

Combínala con una falda satinada y un top minimalista para una salida nocturna. También queda ideal con vestidos midi estampados o conjuntos monocromáticos.

Look propuesto por Zara

Top lencero encaje abalorios

Top tipo lencero con tejido principal confeccionado en hilatura de viscosa 100%. Escote pico y tirantes finos ajustables. Detalle de bordados florales. Aplicación de encaje y abalorios combinados a contraste. Cierre en espalda con abertura y botón.

Bermuda denim tiro medio zw collection

Bermuda denim de tiro medio y cintura con trabillas. Cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y botón.

Sandalia cuña

Tiras cruzadas en la parte delantera. Cierre mediante tira a la pulsera del tobillo con hebilla metálica. Tacón cuña en efecto satinado. Acabado en punta cuadrada. Altura del tacón: 7,5 cm