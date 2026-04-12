Ni Skechers ni de Parfois: las sandalias que no te vas a quitar esta primavera son las mexicanas y pegan con todo

Pegan con todo, unas sandalias mexicanas que esta primavera no te vas a quitar, no son ni Parfois ni Skechers, sino que llegan de la mano de una marca que tiene una gran tradición a la hora de crear piezas de este tipo. Tocará invertir un poco mejor en un tipo de calzado que sin duda alguna, acabará siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

La comodidad puede ser un elemento esencial para conseguir aquello que necesitamos y más. Un buen aliado de los cambios de tendencia en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente. Esta primavera vamos a conseguir un complemento que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. La base de todo look son unas sandalias que vuelven con unos detalles que parecen sacados de una tienda de lujo o de un museo arqueológico. Las sandalias mexicanas que van a triunfar esta primavera son una auténtica joya que te hará descubrir con creces este tipo de complemento que puede ser esencial.

Ni de Parfois ni Skechers

Skechers es una de las marcas de referencia de los amantes del buen calzado, un complemento que puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. En estos días en los que cada detalle cuenta, no podemos dejar de cuidar nuestro armario.

Los zapatos acaban siendo los primeros en entrar en acción, después de un invierno en el que hemos tenido que protegernos de un frío y una lluvia intensa. Necesitamos descubrir este tipo de elementos que acabarán marcando una diferencia importante.

Parfois se ha convertido en una de las marcas de referencia para los amantes de los buenos complementos, pero cuidado, esta temporada llegan con fuerza con unas sandalias que pueden ser las que buscamos. No debemos dejar escapar la posibilidad de invertir de forma sistemática en un plus de buenas sensaciones que llegará de la mano de unas sandalias con alma.

Estas sandalias pueden tener un estilo único, el nuestro. Podremos elegir entre una amplia selección de piezas, pero sin duda alguna, hay algunos detalles que tocará empezar a ver desde otro punto de vista. Lo que necesitamos es este básico que acabará convirtiéndose en la antesala de algo más.

Estas son las sandalias mexicanas que pegan con todo

Una marca centenaria es la que nos proporcionará las sandalias de esta temporada: «Todo comenzó en 1774, cuando Johann Adam Birkenstock , un apasionado zapatero alemán, fundó la que se convertiría en una de las marcas de calzado más emblemáticas del mundo. En aquella época, Johann dirigía un pequeño y modesto negocio que le permitía vivir cómodamente. Pero, ¿cómo pudo esta producción familiar transformarse en un imperio mundial del calzado? El punto de inflexión se produjo en 1896 con Konrad Birkenstock , un descendiente de la familia. Konrad, un visionario, decide renovar la empresa familiar. Él fue quien desarrolló la primera plantilla ortopédica, una innovación que literalmente puso al zueco Birkenstock en el mapa mundial. Sin embargo, fueron necesarias varias generaciones y una evolución constante para que Birkenstock se convirtiera en la marca internacional que conocemos hoy. El gran salto adelante se produjo en el siglo XX, especialmente en los Estados Unidos en la década de 1960, donde las sandalias Birkenstock se convirtieron en un símbolo de contracultura y comodidad. Pero no sólo fascina la historia de la empresa, sino también su filosofía. Birkenstock se compromete a producir zapatos que respeten la salud de sus pies, centrándose en la postura y la comodidad. La marca aboga por una fabricación sostenible y ética, utilizando materiales naturales y ecológicos. Todo esto, combinado con una artesanía de calidad, a menudo hecha a mano en Alemania, hace de Birkenstock una marca única».

No podía ser de otra forma la marca de referencia de una sandalia que acabará siendo una de las más buscadas esta temporada y no es casualidad. Vamos a sumergirnos de lleno en un diseño con nombre propio, esas sandalias que parecen feas, pero son toda una institución.

Una pieza hecha con piel de primera calidad un diseño que realmente sorprenderá. Podremos conseguir un aliado de la comodidad y el estilo en una estación del año en la que necesitamos empezar a cuidar este tipo de calzado de primera calidad.

Merece la pena invertir en una buena sandalia que vamos a tener ahora y siempre en estos días en los que realmente cada elemento cuenta. Este estilo mexicano es lo que realmente le dará a nuestros looks el estilismo que queremos. Un complemento que cuesta mucho menos de lo que nos imaginaríamos.

Por poco más de 100 euros, puedes tener esta joya que sin duda alguna, se convertirá en un buen fondo de armario.