Ni biker ni gabardina: la chaqueta tendencia de Zara que van a llevar las pijas este otoño y es la favorita de Marta Ortega

Con la llegada del otoño, las blazers vuelven a convertirse en una de las prendas imprescindibles del armario. Su capacidad para aportar estructura y elegancia a cualquier estilismo los transforma en una alternativa perfecta para esos días en los que todavía no hace suficiente frío para llevar un abrigo. Además, esta temporada se llevan especialmente los diseños con detalles diferenciadores, como botones protagonistas, tejidos con textura o aplicaciones en contraste. Es la chaqueta tendencia de Zara que llevarás cuando empiece a hacer algo de frío.

Pertenece a ZW Collection y se define con una pieza versátil que combina una silueta sofisticada con elementos capaces de actualizar los looks cotidianos. Más allá de las tendencias de cada temporada, una buena blazer es una inversión que puede acompañarnos durante buena parte del año. Su versatilidad permite llevarlo durante el otoño con jerséis ligeros, en invierno debajo de un abrigo y, cuando suben las temperaturas, como sustituto de una chaqueta más pesada. Este blazer con botones reúne precisamente esas características que hacen que una prenda trascienda las temporadas. Desde un conjunto de oficina hasta un look informal con vaqueros, la propuesta de Zara puede convertirse en uno de esos básicos que permiten multiplicar las posibilidades del armario sin renunciar a un acabado elegante.

La chaqueta tendencia de Zara para otoño

Cuello redondo

En lugar del tradicional cuello con solapas de muchas americanas, este diseño incorpora un cuello redondo que le proporciona un acabado más depurado y actual.

Bolsillos de vivo delanteros

El blazer con botones, disponible por 89,95 euros, incorpora bolsillos de vivo en la parte delantera, un detalle habitual en prendas de sastrería que contribuye a mantener una estética elegante y limpia.

Cierre frontal con botones en relieve

Los botones son uno de los grandes protagonistas del diseño. El cierre frontal con botones en relieve añade volumen y funciona como elemento decorativo además de cumplir su función práctica.

Hilatura con mezcla de algodón

Está confeccionado en un tejido compuesto principalmente por algodón, combinado con poliéster, viscosa y poliamida. Esta mezcla aporta diferentes propiedades al tejido y permite conseguir una prenda estructurada.

Manga larga

Las mangas largas hacen que sea especialmente apropiado para los meses de entretiempo y para completar estilismos otoñales.

Aplicación de tejido a contraste

Uno de los elementos que aporta mayor personalidad al diseño es la aplicación de tejido en contraste. Este recurso rompe con la uniformidad de la prenda y permite convertir una blazer aparentemente clásica en una pieza más especial.

Composición:

El blazer con botones ZW Collection de Zara está compuesta por los siguientes materiales:

Exterior: 61% algodón, 30% poliéster, 5% viscosa y 4% poliamida.

Forro: 100% poliéster.

La combinación de fibras hace que la prenda pueda adaptarse a diferentes propuestas de estilismo, desde las más formales hasta otras de inspiración casual.

Ideas de looks para combinar la chaqueta tendencia de Zara

Una de las principales ventajas de esta prenda es que puede combinarse con diferentes prendas, calzados y accesorios dependiendo de la ocasión:

Para un look casual

Los vaqueros rectos o de corte wide leg son una alternativa perfecta para rebajar la formalidad del blazer. Puedes añadir una camiseta básica, zapatillas blancas y un bolso tipo bandolera para conseguir un conjunto cómodo para el día a día.

Para ir a la oficina

Combina el blazer con unos pantalones de vestir de pierna recta, una camisa blanca y unos mocasines. Un bolso estructurado y unos pendientes pequeños completan un estilismo sofisticado y apropiado para el entorno laboral.

Para una comida o cena

Para transformar el blazer en una opción más elegante, llévala con un pantalón negro de cintura alta y un top sencillo. Unos zapatos de tacón o unos slingback, junto con un bolso pequeño y pendientes llamativos, aportarán el toque sofisticado.

Para un estilismo de otoño

En los días más frescos puedes llevarlo sobre un jersey fino de cuello alto, acompañado de pantalones de vestir y botines. Una bufanda ligera y un bolso de piel o efecto piel completarán un conjunto especialmente apropiado para la temporada.

Con falda

También puede combinarse con una falda midi, una camiseta básica y botines. Para darle un aire más femenino, puedes sumar medias, un bolso pequeño y joyas minimalistas.

Para el fin de semana

Una combinación sencilla consiste en utilizar el blazer con vaqueros, camiseta blanca y zapatillas deportivas. Una gorra, gafas de sol y un bolso shopper pueden aportar un aire desenfadado sin perder el toque elegante de la americana.

Consejos para conservar en buen estado la chaqueta tendencia de Zara

No lavar

No usar lejía ni blanqueador

Planchar a un máximo de 110 °C

Limpieza en seco utilizando únicamente esencias minerales

No utilizar secadora

Estas recomendaciones son especialmente importantes en una prenda que incorpora diferentes fibras, forro y detalles de tejido a contraste, ya que un tratamiento inadecuado podría alterar sus características originales.