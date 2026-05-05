Ni bailarinas ni mocasines: el zapato cómodo y sofisticado que obsesiona a las mujeres más elegantes esta primavera

Este verano la elegancia se impone como tendencia clave en el armario femenino, apostando por tejidos ligeros, cortes cuidados y accesorios sofisticados que elevan cualquier conjunto con naturalidad. En este contexto, el calzado adquiere un papel protagonista, ya que unos buenos zapatos no solo completan el look, sino que también reflejan personalidad y estilo. El zapato cómodo y sofisticado se lleva junto a propuestas más refinadas, en la que la moda actual invita a invertir en piezas versátiles y de calidad.

Entre todas ellas, los zapatos slingback resurgen con fuerza como símbolo de distinción, combinando comodidad, frescura y un aire clásico que nunca pasa de moda actual hoy. Raquel Cañas, coach en moda y estilo personal, asegura que los pointy slingback shoes serán una de las más grandes tendencias en zapatos este 2026. Son zapatos cómodos y muy femeninos perfectos para usarlos en el día a día o en ocasiones más formales. Este tipo de calzado se caracteriza por su diseño destalonado, con una tira que sujeta el talón y deja el resto del pie parcialmente descubierto, aportando ligereza y elegancia.

Así es el zapato cómodo y sofisticado

Su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando casas de moda como Chanel popularizaron este estilo con diseños bicolor que se convirtieron en icono. Desde entonces, han evolucionado sin perder su esencia clásica, adaptándose a tendencias contemporáneas.

Entre sus características destacan la versatilidad, la variedad de alturas de tacón y la posibilidad de llevarlos tanto en looks formales como informales. Además, su estructura estiliza la silueta del pie y resulta más cómoda que otros zapatos cerrados, convirtiéndolos en una opción ideal para el día a día o eventos especiales durante el verano.

¿Qué son los zapatos slingback?

Los zapatos slingback son un tipo de calzado destalonado que se caracteriza por incorporar una tira trasera que sujeta el talón, dejando parte del pie al descubierto. Este diseño aporta ligereza visual y una sensación de frescura ideal para climas cálidos.

Su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando firmas icónicas como Chanel popularizaron este estilo con sus diseños bicolor, convirtiéndolos en un símbolo de elegancia femenina.

Los slingback son un clásico de la moda femenina que se distingue por su diseño puntiagudo y una delicada tira que sujeta el pie por detrás. Este estilo apareció a mediados del siglo XX y con los años se ha convertido en un básico elegante y atemporal.

Desde entonces, los slingback han evolucionado en formas, materiales y alturas de tacón, adaptándose a las tendencias actuales sin perder su esencia clásica. Zugar Boutique asegura que es un zapato versátil, sofisticado y cómodo que eleva cualquier outfit con un toque chic.

Las características del zapato cómodo y sofisticado

Diseño destalonado con sujeción

El rasgo que más define a los slingback es su talón abierto combinado con una tira trasera que rodea el pie. Esta estructura permite mantener el zapato en su sitio sin necesidad de un cierre completo, ofreciendo mayor libertad de movimiento.

Punteras versátiles

Pueden presentar puntera redonda, cuadrada o en punta. Los modelos en punta son los más elegantes y ayudan a estilizar visualmente la pierna, mientras que las punteras redondeadas aportan un aire más casual.

Variedad de tacones

Se pueden encontrar con tacón plano, medio, alto o tipo kitten. Esta diversidad los hace aptos tanto para looks informales como para eventos más formales. Los tacones bajos o kitten, por ejemplo, son especialmente valorados por su comodidad.

Materiales variados y adaptables a tendencias

Se fabrican en cuero, charol, tejidos sintéticos como el poliuretano o materiales más modernos como el mesh.

Los modelos destacados del zapato cómodo y sofisticado

Zapato destalonado con relieve de Zara

Tiene un diseño destalonado elegante con cuerpo en relieve. Disponible por 35,95 euros, el zapato destalonado con relieve contiene una tira trasera ajustable mediante hebilla.

Tacón alto fino que estiliza la figura

Escote redondo que aporta equilibrio al diseño

Acabado en punta, ideal para looks sofisticados

Zapato de tacón kitten mesh con pedrería de Stradivarius