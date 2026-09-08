Las manicuras que serán tendencia este otoño-invierno 2026/2027: del ‘coconut latte’ al estampado de dálmata

Septiembre trae consigo el cambio de armario, la vuelta a la rutina y, también, una nueva oportunidad para renovar la manicura. Esta temporada otoño-invierno 2026/2027 llega con propuestas para todos los gustos: desde los tonos cremosos y discretos que prolongan la estética de las llamadas clean nails hasta diseños de inspiración animal, combinaciones de colores y técnicas de nail art mucho más elaboradas. El denominador común es que las uñas dejan de ser un detalle secundario para convertirse en un pequeño accesorio capaz de transformar un look. Hay espacio para quienes prefieren llevarlas cortas y naturales, pero también para quienes buscan diseños llamativos que capten todas las miradas. Estas son las tendencias que marcarán los próximos meses.

El estampado carey se reinventa

El animal print encuentra una nueva manera de llegar a las uñas este otoño. El estampado carey, característico por esa mezcla irregular de tonos ámbar, miel y marrón, se presenta como una de las propuestas más sofisticadas de la temporada. La clave está precisamente en que no busca reproducir un dibujo perfecto, sino jugar con manchas y transparencias que recuerdan al patrón natural del caparazón.

Para quienes todavía no se atreven con una manicura completa, existe una alternativa mucho más sencilla: trasladar el carey únicamente a la punta de las uñas en forma de manicura francesa.

‘Coconut latte’, el nude que sustituye al blanco

Los tonos inspirados en bebidas continúan teniendo su particular momento de gloria. Después de cafés, chocolates y otras versiones de manicuras cremosas, llega el turno de las uñas coconut latte, una propuesta que se mueve entre el blanco, el beige y el marfil.

No se trata de utilizar un blanco puro ni del clásico esmalte nude. La gracia está en conseguir un tono ligeramente cálido, cremoso y translúcido que recuerde al aspecto aterciopelado de un café con leche de coco. Es una de esas manicuras que funcionan especialmente bien cuando se busca un resultado elegante y cuidado sin que las uñas sean necesariamente las protagonistas del look.

Una uña diferente de la otra

Para las que se aburren cuando tienen que escoger un único color, las uñas mix & match llegan como la solución perfecta. Rayas, lunares, bloques de color y diferentes formas pueden convivir en una misma mano sin necesidad de que todas las uñas sean iguales.

La clave para que el resultado funcione está en encontrar un hilo conductor. Aunque cada uña tenga un diseño diferente, los colores, las formas o los acabados deben guardar cierta relación para evitar que la manicura parezca improvisada.

Los tonos oscuros vuelven a reclamar su sitio

Hay colores que anuncian la llegada del otoño casi de inmediato. Los marrones, cerezas, granates y otros tonos profundos regresan cada temporada, pero este año lo hacen con una apariencia algo más sofisticada.

La tendencia apuesta por colores intensos que funcionan especialmente bien con acabados brillantes o ligeramente translúcidos. Lejos de resultar demasiado pesados, consiguen aportar profundidad a la manicura y funcionan tanto con uñas cortas como con formas almendradas.

El burdeos, el cereza oscuro, el marrón chocolate o incluso los casi negros se convierten así en una alternativa para quienes quieren abandonar los tonos claros del verano sin renunciar a una manicura elegante y fácil de combinar.

La manicura francesa se hace diminuta

La manicura francesa no desaparece. Simplemente cambia de escala. Las micro french mantienen la estructura de la clásica francesa, pero reducen al mínimo la línea de color de la punta.

La propuesta funciona especialmente bien sobre uñas cortas y naturales, una longitud que lleva varias temporadas ganando terreno frente a las extensiones XL. Además de resultar práctica, permite que el crecimiento de la uña pase más desapercibido y mantiene ese aspecto pulido que caracteriza a las manicuras más clásicas.

‘Blooming gel’: cuando el esmalte se expande

Quienes prefieren el nail art tienen en el blooming gel una de las tendencias más interesantes del otoño. Esta técnica utiliza un gel especial que permite que los pigmentos se expandan al entrar en contacto con la superficie, creando dibujos que parecen deshacerse o abrirse sobre la uña.

El efecto permite conseguir desde flores y formas orgánicas hasta diseños que recuerdan al mármol, la acuarela o incluso el tie-dye. Lo interesante es que el resultado nunca es completamente idéntico: la expansión del pigmento hace que cada diseño tenga un aspecto ligeramente irregular y artesanal.

‘Dalmatian nails’, el animal print más discreto

El último gran diseño de la temporada vuelve a recurrir al animal print, pero lo hace desde una perspectiva mucho más minimalista. Las ‘dalmatian nails’ toman como referencia el pelaje de los dálmatas y trasladan sus características manchas negras sobre una base clara.

A diferencia de otros estampados animales, aquí no hay que conseguir una reproducción exacta ni manchas perfectamente colocadas. De hecho, cuanto más irregulares y espontáneos sean los puntos, mejor funciona el resultado.