¿Es Lefties el nuevo Zara? Una experta en moda resuelve la duda que todas tenemos

Las que hemos visto crecer a Zara y a Lefties, tenemos una serie de dudas que esta experta en moda resuelve. Sobre todo, después de ver la nueva colección de Lefties de esta temporada. Es un sueño hecho realidad, con más de una pieza de esas que impresionan y que nos cuesta creer su precio. Podemos tener un conjunto de 10, perfecto para salir de casa cómoda y elegante. Un buen básico para estos días en los que necesitamos un extra de buenas sensaciones de la mano de un conjunto que puede cambiar de situación.

Es hora de poner en mente un nuevo estilo que podría convertirse en la excusa perfecta para descubrir qué tienen en común Lefties y Zara. No sólo proceden de las mismas mentes pensantes, compartiendo matriz con Inditex, sino que se ha convertido en toda una revolución una Lefties que lleva años apostando muy fuerte para dejarnos en shock ante una aserie de productos que pueden hacernos ver nuestro armario de otra manera. La nueva Zara puede acabar siendo la antesala de algo más, con ciertos elementos que pueden convertirse en un extra para vestir bien sin gastar demasiado.

Una experta en moda resuelve la duda que todas tenemos

View this post on Instagram A post shared by Carmeron (@carmeron)

La llegada de Lefties quizás sorprendió a más de una. Estamos ante un tipo de tienda de ropa que es tan sumamente barata que cuesta de creer. Podemos tener un total look por 21 euros, unos precios que son una auténtica locura, pero cumplen perfectamente con su función.

Nos pueden ir dando una serie de detalles que van llegando y que acabarán siendo lo que necesitamos en estos tiempos que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Estos conjuntos o prendas que se convierten en buenos básicos para unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

En cierta manera la voluntad de Lefties es vestir a toda mujer a un precio de saldo. Con unas cifras que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Ese cambio en la manera de apostar por diseños básicos que tenemos en nuestro poder, pueden ser los que nos afectarán de lleno en breve.

Podemos llenar nuestro armario de prendas con la calidad de Zara por unas cifras que son casi la mitad. Incluso podemos obtener modelos muy similares, cumpliendo la misión de darnos unos buenos diseños sin necesidad de gastar de más.

Es Lefties el nuevo Zara

Zara es el modelo a seguir por las marcas de este buque insignia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Podemos tener un armario de lujo a un precio que realmente nos sorprenderá.

Este vestido midi joya de sólo 22 euros es uno de los básicos de Lefties que parece de Zara. Es una buena opción para esta temporada de bodas, bautizos y comuniones, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia en estos días que tenemos por delante. Podemos darle un look más elegante a nuestros estilismos de oficina con una prenda que vamos a conseguir un plus de buenas sensaciones.

El conjunto más viral de Lefties, está en todas partes y tiene un plus por combinarse con unos bombachos o una increíble falda larga. Cuesta creer que por menos de 30 euros nos llevamos 2 prendas de esas que siempre quedarán bien y son la prueba de que esta marca de bajo coste está haciendo las cosas muy bien. Con unos diseños que encajan con casi la mayoría de las mujeres que buscan pureza en las líneas y versatilidad plena.

Lefties llega cuando más necesitamos un traje de oficina que nos costará poco más de 20 euros. Parece imposible pero una blazer de 19 euros y unos pantalones de 9, son una combinación ganadora si queremos acabar con los viejos trajes o darle un estilo nuevo a nuestro día a día.

Si estás pensando en conseguir una serie de prendas y complementos que encajen a la perfección con lo que necesitas, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo de la mejor forma posible.

Lefties se convierte en lo que era antes una Zara que tenía unos precios más bajos y unos diseños ideales para el día a día. El nivel de las colecciones de Zara puede parecer más alto, pero también por la gran variedad que ofrece. La colección de Lefties es más corta, pero no le falta de nada.

Las expertas en moda dictan sentencia y ya nos dicen cuáles serán las marcas de esta temporada. Sin duda alguna, tenemos a una Lefties que puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que nos están esperando.