Lady Di ya llevó la silueta vasca que vuelve a ser tendencia este otoño y Zara tiene la chaqueta perfecta

Hay siluetas que nunca desaparecen del todo y que, cada cierto tiempo, regresan al primer plano de la moda. Es el caso de la cintura vasca, también conocida como basque waist, que este otoño vuelve a convertirse en una de las tendencias favoritas de las pasarelas. Su particularidad está en ese bajo acabado en forma de V que prolonga visualmente la cintura sobre la cadera, creando un efecto estilizado y muy femenino. Ahora, Zara lleva esta tendencia al terreno cotidiano con una prenda que promete convertirse en una de las grandes protagonistas del armario de la temporada: la chaqueta peplum ZW Collection. Una pieza sofisticada y diferente que recupera el espíritu de la silueta que Lady Di convirtió en uno de sus grandes sellos de estilo.

La chaqueta de Zara que recupera la cintura de Lady Di

La propuesta de Zara está confeccionada en color negro y presenta un estampado floral con textura, una combinación que aporta elegancia y personalidad. El diseño incorpora cuello subido, manga larga y cierre frontal con botones ocultos, pero es su bajo peplum el elemento que realmente marca la diferencia.

Lejos de ser una chaqueta convencional, el volumen que aparece a partir de la cintura consigue definir el torso y crear una silueta más marcada, uno de los principales atractivos de la cintura vasca. Su precio es de 69,95 euros, convirtiéndola en una alternativa relativamente sencilla para incorporar una de las grandes tendencias del otoño sin necesidad de apostar por un look excesivamente formal.

Además, el negro hace que resulte especialmente fácil de combinar. Con unos vaqueros negros de pierna ancha, como propone Zara, crea un estilismo contemporáneo en el que la estructura de la chaqueta contrasta con el volumen relajado del pantalón. También funciona con pantalones de sastre, faldas midi o incluso prendas denim, dependiendo del efecto que se quiera conseguir.

Aunque muchas personas relacionan la cintura vasca directamente con Lady Di, su historia se remonta mucho más atrás. Sus raíces se encuentran en el siglo XIX, cuando el corsé popularizó las siluetas muy ajustadas y las cinturas marcadas. El resultado evolucionaría hasta llegar al característico pico invertido que desciende por debajo de la cintura. La princesa Diana fue, sin embargo, una de las grandes responsables de popularizarla entre las mujeres de finales del siglo XX. Lady Di demostró que esta construcción podía resultar elegante, romántica y tremendamente favorecedora.

Uno de sus estilismos más recordados con esta silueta fue el vestido blanco que llevó en 1998 en el London Coliseum. El diseño, con escote bardot, tejido drapeado y una marcada cintura vasca, se convirtió rápidamente en una de esas imágenes que permanecen en la memoria de la moda.

De los vestidos de novia a las calles

Durante décadas, la cintura vasca estuvo especialmente ligada a vestidos de novia y diseños de fiesta. Su capacidad para marcar el torso y crear una silueta espectacular hizo que se convirtiera en un recurso habitual de la moda nupcial. Pero este otoño la tendencia da un paso más. Las pasarelas de otoño-invierno 2026/2027 recuperan esta silueta y la trasladan a prendas mucho más fáciles de llevar en el día a día. Vestidos, chaquetas y conjuntos incorporan ese característico acabado en V para demostrar que ya no es necesario tener una ocasión especial para apostar por ella.

Firmas como Chanel, Jacquemus o Alaïa han demostrado sobre la pasarela que la cintura marcada vuelve a estar de plena actualidad. Y Zara recoge esta inspiración con una versión mucho más accesible: una chaqueta peplum que mezcla el romanticismo de la cintura vasca con una estética contemporánea.