John Galliano renuncia a su homenaje en la Met Gala por sus polémicas palabras: «Sigo asumiendo la responsabilidad»

A pesar de que Anna Wintour haya sido una de las personas que más ha contribuido a devolver a John Galliano a los primeros puestos de la moda, el diseñador ha decidido dar un paso atrás. Hace años, cuando era director creativo de Dior, el diseñador protagonizó unos desafortunados comentarios antisemitas mientras se encontraba en estado de embriaguez y la industria de la moda se le echó encima. Después de unas justificadas disculpas, el creador optó por llevar un perfil bajo y se alejó de los focos para centrarse en otros proyectos. Lo siguiente que se supo de él fue en 2014, cuando fue nombrado director creativo de Margiela, y ahora parecía que volvía al Olimpo de la moda. Sin embargo, después de recibir una de las mayores oportunidades de su carrera, ha decidido rechazarla.

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York anunció a principios de agosto que iba a dedicar una exposición al diseñador bajo el nombre de John Galliano: Horizons. La muestra tenía como objetivo hacer un recorrido a través de su historia en la industria de la moda y mostrar cómo sus diseños desencajaron los moldes de la industria y abrieron una nueva era de creatividad cuando muchos pensaban que todo estaba inventado. Desde su trabajo con Dior hasta sus diferentes etapas profesionales, aquello suponía un enorme reconocimiento para el diseñador de Gibraltar. De hecho, en la historia de la moda, sólo Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo han recibido una gran retrospectiva monográfica en vida en el museo.

El diseñador gibraltareño ha emitido un comunicado rechazando la oportunidad, a pesar de que Anna Wintour había sido una de las figuras que habían contribuido a su regreso al mundo de la moda por todo lo alto. En este comunicado afirma lo siguiente: «Estoy profundamente agradecido al Metropolitan Museum of Art, en particular a Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour, por el extraordinario honor de haber propuesto una exposición dedicada a mi trabajo. Que una institución a la que he admirado durante toda mi vida haya querido poner el foco en mi trayectoria creativa me ha conmovido más profundamente de lo que puedo expresar. Estaré siempre agradecido por la confianza, el cuidado y el rigor que Max, Andrew, Anna y todo el equipo del Met han aportado a este proyecto», comienza diciendo Galliano.

Sobre esto, el creador añade: «Después de reflexionar mucho y de hablar con todas las personas implicadas, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se celebre por el momento. Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor que causaron mis palabras en el pasado, especialmente el daño que provoqué a las comunidades judía y asiática, y continúo profundamente arrepentido. Entiendo que una reparación verdadera no se consigue mediante una exposición, el reconocimiento de una institución o un único gesto público. Es una responsabilidad constante, que se demuestra escuchando, aprendiendo y a través de la conducta de cada uno a lo largo del tiempo».

A pesar de la oportunidad, Galliano afirma que ha decidido rechazarla por el debate que puede generar su participación. Y es que, a pesar del paso de los años, muchos no han perdonado aquellos desafortunados comentarios: «No quiero que el debate que me rodea coloque al museo en una situación difícil ni que desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute. También reconozco y respeto que una exposición que rindiera homenaje a mi trabajo podría resultar dolorosa para algunas personas. Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me han guiado, apoyado y acompañado durante estos quince años de sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción. Vuestra sabiduría, paciencia y humanidad me han ayudado más de lo que jamás podré expresar adecuadamente. Sigo profundamente en deuda con vosotros por haberme dado, tal y como prometisteis, una vida mejor de la que jamás habría podido soñar».

Son muchas las asociaciones que han decidido dar un golpe en la mesa y mostrar su rechazo a la exposición. Este medio ha podido acceder a las declaraciones realizadas por Yad Vashem USA Foundation, una organización filantrópica estadounidense dedicada a apoyar la labor de Yad Vashem, el Centro Mundial para la Memoria del Holocausto, situado en Jerusalén.

A través de un comunicado, la organización afirma: «El Met no merece ningún reconocimiento por abandonar una exposición que nunca debería haber concebido. Todavía debe una disculpa a los supervivientes del Holocausto, a la comunidad judía y al público por haber planeado utilizar la Met Gala para homenajear a un hombre que dijo ‘amo a Hitler’ y que aseguró a otras personas que sus familias habrían sido gaseadas, precisamente la noche en la que comienza Yom HaShoah».

Han hecho una retrospectiva de lo sucedido y continúan: «El Met calificó a John Galliano como ‘uno de los diseñadores más innovadores e influyentes de las últimas cuatro décadas’, mientras reducía su antisemitismo a una ‘conducta despectiva’. Un aviso no es rendir cuentas».

Por último, añaden: «En un momento de auge del antisemitismo, la cultura debería despertar conciencias y tender puentes, no utilizar su prestigio para rehabilitar a alguien que elogió a Hitler. La exposición ha desaparecido, pero el fracaso moral del Met permanece».

Parece que la vuelta de vacaciones no ha sido precisamente favorecedora para John Galliano. El diseñador ha vuelto a comprobar que, en muchas ocasiones, hay actos que pueden quedar durante años en la memoria del público y que ni siquiera una carrera brillante consigue borrar por completo.