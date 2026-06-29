Las firmas ‘made in Spain’ que darán un aire nuevo a tu armario este verano

La moda local se ha posicionado como un referente este verano. Las firmas que portan el made in Spain hablan de sostenibilidad, de tradición y de apuesta por la autenticidad de las marcas que nacen en nuestro mismo territorio, y en ellas podemos encontrar grandes soluciones para elevar nuestros looks a la hora de vestirte este verano. Si buscas renovar el armario y apostar por nuevas prendas, ¿por qué no mirar hacia casa y elegir diseños made in Spain? Te ayudamos a hacer una selección de esas firmas en las que confiamos para elevar un look de baño, de diario o para colmar las ocasiones especiales del verano.

Arena Roja

Arena Roja es una firma de joyas hechas y diseñadas en Barcelona que tiene dos de las cosas que le pedimos a este verano en joyería: maximalismo e inspiración marina. Detrás de la firma se encuentran Érika Romero y Eric Renom y sus diseños cuidan al máximo el detalle apostando por una buena calidad para que puedan sobrevivir al verano. Además, también tienen un drop de ropa donde el encaje y la frescura se adaptan a los looks más playeros.

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Lottusse

Una firma con historia y con garantía made in Spain para acompañar los pasos en verano es Lottusse. Creada y asentada en Mallorca, esta firma ha vestido a reyes, deportistas y todo tipo de personalidades, consolidada como una de las firmas de calzado artesanal más de renombre. Encontramos en su catálogo, además, muchos de los diseños de la temporada, perfectos para poder adquirir este estilo al día a día.

Camila CTG

Los bikinis también pueden ser prendas ideadas con el I+D y la vocación de ser prendas de moda, y este es el manifiesto con el que nacen las colecciones de Camila CTG. Detrás de la firma se encuentra Camila Carles-Tolrá, una artista que decidió trasladar su arte a la moda de baño. Lo mejor no son sus colecciones, sino la opción de personalizar al máximo tu bikini, lo que te permite presumir de piezas únicas en los días de baño.

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Clotsy Brand

Sus colecciones se confeccionan en talleres ubicados en España y Portugal y dan forma a piezas elegantes y frescas que abarcan cualquier momento del día. Tienen líneas deportivas, de diario, con vestidos, camisetas y pantalones, y de noche. Además de una línea de calzado que han adaptado a la tendencia barefoot para respetar la comodidad y el bienestar de quien los lleva.

Simorra

Otra de las grandes conocidas y que tuvo su origen en Barcelona 1978 es Simorra. Un clásico atemporal en el armario de temporada que esta colección ha apostado por diseños donde sigue su línea de apostar por la calidad, con toques más contemporáneos. En Simorra, lo principal es el tejido; por eso de sus prendas destaca la comodidad y ergonomía, además de encontrar dentro de sus nuevas colecciones piezas reconocibles, como el caftán, con diseños que respetan la tradición y la homenajean.

Room 717

Nunca antes el mantón de Manila tuvo un aire tan estival. Lo cierto es que la firma Room 717, asentada en Madrid, pero con raíces sevillanas y parisinas, ha democratizado este clásico para adaptarlo al momento pareo. Y esto hace que puedas tener una alternativa a las faldas tradicionales para poder vestir con más arte un look de noche o cualquier ocasión más especial de esta temporada.