Los cinco ‘looks’ más espectaculares de las ‘premieres’ de La Odisea y todo lo que cuentan

Podemos hablar de la película de La Odisea de Christopher Nolan desde muchos puntos. Bien, como una película de récord para el director, con unos ingresos mundiales de 264,1 millones de dólares en su estreno, la mayor recaudación del director en su carrera en la salida a taquillas. O como una obra maestra grabada de forma magistral. Pero llega nuestra favorita: como un set de rodaje que ha reunido a algunas de las personalidades más icónicas del momento, frente a las cámaras y frente a los focos de las premieres. Todas estas figuras tienen en común algo más que el hecho de haber compartido pantalla: son auténticos iconos de la moda que han deslumbrado sobre la alfombra roja. Sólo queda recoger algunos de los looks más icónicos que han llevado.

Zendaya, como siempre, fue líder indiscutible del method dressing. Cada vez que Zendaya acude a una alfombra roja, es noticia sólo por las expectativas que genera. El causante de tanta expectación es su estilista, Law Roach, a quien ya podemos llamar el artífice de lo imposible. Nos tenía acostumbrados a recuperar piezas icónicas y a traer de vuelta vestidos que parecían haber caído en el olvido, sólo que esta vez lo que ha hecho se escapa a la lógica de cualquier estreno. Pero no fue la única protagonista. Anne Hathaway, Lupita Nyong’o o Charlize Theron lucieron algunos de los estilismos más espectaculares de su carrera.

Y es que sus apariciones han dejado anécdotas increíbles, como que Zendaya fletó un vestido en jet privado de la pasarela al estreno y bloqueó otro vestido para que nadie más, excepto ella, pudiera ponérselo. También Hathaway llevando un mono al revés en una de las presentaciones, que ella misma revistió de tono humorístico tras el encuentro. Con toda la resaca emocional de esta gira de promoción ya terminada, nos hemos puesto a repasar cuáles han sido los vestidos que mejores momentos han dejado.

Schiaparelli de Zendaya

Empezamos con el gran protagonista: el vestido de Schiaparelli que vistió la actriz, sólo unas horas después de que este fuese presentado en el desfile de Alta Costura de la marca. Para alguien normal sería imposible poder hacer realidad este hito, pero si los rumores son ciertos, Roach hizo poner un jet privado a este vestido para que viajase a tiempo.

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Ashlyn, de Anne Hathaway

Lo que podría haber quedado en uno de los espectaculares looks premamá con los que Hathaway ha acudido a las diferentes citas del calendario promocional dio la vuelta al mundo en minutos por un pequeño detalle: la actriz se puso el mono al revés. Fue un mono rojo con volante en la cintura y cuello cerrado de la firma Ashlyn. No se puso mal el look a propósito, pero cientos de usuarias se dieron cuenta rápidamente de que algo fallaba en el estilismo de la actriz. Aunque lo mejor fue la respuesta de la misma publicada en Instagram, siempre con un tono humorístico que hizo de este fallo una gran anécdota.

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Matières Fécales, de Zendaya

Ahora sí que podemos permitirnos el lujo de decir que Zendaya es una diosa griega. Lo fue, al menos, cuando lució el vestido de la marca francesa de su colección de Alta Costura, Matières Fécales, con forma, literalmente, de ángel. La firma se negó a dejárselo a ninguna otra celebridad, pensando en que sería el vestido perfecto para que la actriz pudiese lucirlo durante la premier de La Odisea. Razón no les faltaba.

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Nicholas Oakwell, de Lupita Nyong’o

La intérprete de Elena de Troya lució en Nueva York uno de los estilismos con el guiño más auténtico a la película, concretamente, a su obra matriz. Como protagonista del estilismo, lució un vestido de cuerpo corsetero y encaje de Nicholas Oakwell. Completó el look con un choker de perlas y un bolso que nos encantó con forma de libro. Para ser exactos, se trataba de un homenaje a la obra original de La Odisea de Homero, firmado por la marca Olympia Le Tan.

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Dior, de Charlize Theron

Como embajadora histórica de Dior, Charlize Theron acudió tanto dentro como fuera de las alfombras rojas a las diferentes premieres, luciendo algunos de los looks más espectaculares de Dior. Una prueba de elegancia donde hubo un gran protagonista: el vestido que Jonathan Anderson personalizó especialmente para la actriz. Espectacular, de encaje negro y blanco y con transparencias; una combinación ganadora si es la actriz quien lo lleva.