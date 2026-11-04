Las botas que serán tendencia este otoño-invierno 2026: los modelos que no pueden faltar en tu armario

Puede que seas más de estaciones cálidas y que el frío y tú no seáis del todo compatibles, pero hay algo que es imposible negar: los looks de invierno hacen que merezca la pena aguantarlo. Entre todos los complementos y estilos que se abren paso en la estación otoñal, rescatar las botas es una de las cosas que más nos gusta. Como cantaba Nancy Sinatra en 1965, «estas botas están hechas para caminar y eso es lo que van a hacer». Sólo que esta vez no hablamos de estaciones, sino del paso al frío y del avance de las temporadas. Apunta las tendencias que te señalamos porque estas son las botas que se van a llevar esta temporada.

Este calzado es perfecto porque nos permite jugar con todo tipo de texturas, tejidos, estilos… de todo. Y eso, para quienes buscan alargar las tendencias del verano o empezar a innovar con lo que puede venir en invierno, es toda una oportunidad. Hablaremos de colores, de estampados, de estilos que vuelven a hacer de la informalidad el toque de estilo y de cordones (muchos cordones) que vuelven a este calzado para redefinir los estilos.

Botas ‘slouchy’

Parecen casi como si hubiera habido un exceso de tela que ha dejado que la parte final de la bota se quede completamente arrugada. Y es ahí donde reside su atractivo; hablamos de las botas slouchy, un modelo que ya se ha adentrado en las grandes firmas, como Isabel Marant, y que se ha convertido en la protagonista absoluta de la temporada. Su diseño inevitablemente nos devuelve a esa moda de los 2000 que tanta popularidad está ganando en los últimos años. Es ese mismo modelo el que hoy encontramos, sólo que evolucionado, hasta el punto de que ya no solo acompaña al look sino que se integra con él y se entiende como una extensión del mismo.

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Botas todoterreno

Si eras de las que rechazaban las botas por el grado de sofisticación que suele marcar el diseño de este calzado, estás de suerte: este año las botas extra cómodas también están de moda. Se busca en ella diseños básicos, suelas planas y sujeciones que apuesten casi más por la comodidad que por la estética. Claro que sin renunciar a ella.

Estampados animales

Otro gran clásico que vuelve a tomar fuerza este otoño son los estapados animales. En el caso de las botas, los diseños no se limitan sólo al clásico estampado de cocodrilo o de serpiente. Quienes buscan innovar también han podido encontrar un hueco con diseños más salvajes y selváticos como la cebra o el leopardo. Aunque nosotras seguimos abogando por adoptar el estampado de serpiente y aprovechar para incluir el tono de la temporada: el berengena.

Efecto segunda piel

En un diseño híbrido entre bota y maya encontramos las botas que aúnan comodidad y estilo. La clave está en ajustarse tanto que se adaptan perfectamente a la pierna que estilizan la silueta. Generalmente, los acabados de este tipo de botas son lisos, pero siempre entra cierta libertad para apostar por este tipo de diseños de la forma en que cada uno prefiera. A la hora de combinarlos, la mejor forma de sacarles partido es con vestidos o faldas midi.

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Botas ‘witchy chic’

Por último, la novedad más destacada por los expertos es la estética witchy chic. Lo que buscan es una estética entre la época victoriana, el romanticismo oscuro y el vestuario de una bruja elegante. En definitiva, la joya de la corona que se convierte en el calzado más especial para esta época del año y que combina elegancia, sofisticación y cierta teatralidad que suman un toque de diversión al calzado.