El blanco y el beige están pasados de moda: la nueva combinación de colores que será tendencia en 2026

Con la llegada del verano, la moda se renueva con una energía luminosa y versátil que invita a experimentar. Entre las tendencias, algunos clásicos permanecen intactos, como el beige y el blanco, tonos atemporales que aportan frescura y elegancia. Sin embargo, esta temporada también trae nuevas combinaciones cromáticas que destacan por su atrevimiento y sofisticación, marcando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Es la nueva combinación de colores que será tendencia en 2026.

Según editoriales de moda como Harper`s Bazaar en Alemania, el beige y el blanco siguen siendo, por supuesto, una combinación fantástica para el verano, pero quienes busquen algo diferente deberían considerar el dúo de azul marino y plata. Entre las combinaciones que ganan protagonismo, destaca además el verde poco saturado con rosa encendido, y el naranja junto al azul bebé. Desde contrastes vivos hasta armonías suaves, las paletas de color de este año reflejan una búsqueda de estilo personal y comodidad en cada look adaptado a diferentes momentos del día y ocasiones diversas actuales.

La nueva combinación de colores que será tendencia en 2026

Azul marino y plata

Esta combinación aporta un equilibrio perfecto entre sobriedad y modernidad. El azul marino, profundo y elegante, se revitaliza con el brillo metálico del plata. «El azul marino y la plata se complementan a la perfección. En combinación con el azul oscuro, la plata añade un toque juvenil y moderno», afirma Harper`s Bazaar.

Ideal para estilismos nocturnos o eventos más formales, donde se busca destacar sin recurrir a colores estridentes.

Naranja y azul bebé

Una mezcla atrevida y optimista. El naranja aporta energía y vitalidad, mientras que el azul bebé suaviza el conjunto, creando un contraste equilibrado. Perfecto para outfits veraniegos de día. La asesora de imagen personal Cynthia Fuertes asegura que es una combinación para un estilo más creativo.

Verde poco saturado con rosa encendido

El contraste entre un verde suave, casi empolvado, y un rosa vivo genera una combinación fresca, actual y muy visual. Funciona especialmente bien en looks desenfadados, aportando un toque creativo sin perder armonía.

Blanco con accesorios metálicos

El blanco sigue siendo imprescindible, pero se eleva con complementos en dorado o plata, aportando sofisticación sin perder frescura.

Café + rosa: la nueva combinación de colores que será tendencia en 2026

Cynthia Fuertes ofrece esta combinación si estas buscando un equilibrio entre lo clásico y lo llamativo. El tono café, cálido y profundo, se moderniza al combinarse con rosa, especialmente en versiones claras o tipo chicle. El resultado es elegante pero actual, perfecto tanto para looks de día como de tarde.

Beige con colores intensos

Aunque el beige es un clásico, este año se reinventa al combinarse con acentos en colores como fucsia, verde lima o azul eléctrico. Se mantiene la base neutra, pero se añade personalidad.

Ideas de looks con la nueva combinación de colores

Para sacar el máximo partido a estas combinaciones, algunas ideas de looks incluyen:

Outfit casual de día

Pantalón corto beige con camiseta blanca básica y zapatillas en tonos naranja y azul bebé. Añade una mochila o bolso pequeño en color vibrante para completar el conjunto.

Look de oficina en verano

Pantalón fluido en azul marino con blusa blanca y sandalias plateadas. Puedes incorporar una americana ligera para un acabado más profesional.

Look para una cena o evento nocturno

Vestido azul marino con detalles o accesorios en plata.

El contraste aportará elegancia sin esfuerzo. «Las joyas llamativas como pulseras, pendientes de aro, bolsos o cinturones también entran en esta categoría y combinan a la perfección con el azul marino», afirman en Harper`s Bazaar.

Outfit de vacaciones o playa

Vestido ligero en naranja con sandalias planas en azul bebé. Completa con gafas de sol y sombrero de rafia para un aire veraniego total.

Estilismo urbano desenfadado

Vaqueros claros combinados con top en verde poco saturado y zapatillas blancas. Añade un bolso rosa fuerte para dar el toque diferencial.

Conjunto minimalista sofisticado

Total look blanco (pantalón y camisa) con accesorios metálicos y sandalias de cuero. Ideal para paseos al atardecer o comidas al aire libre.

Consejos útiles para la nueva la combinación de colores en tendencia

Equilibra los colores

Si apuestas por tonos intensos, combínalos con neutros como blanco, beige o gris para evitar sobrecargar el look.

Menos, es más

No es necesario incluir demasiados tonos en un mismo outfit. Dos o tres colores bien combinados son suficientes para lograr un resultado atractivo.

Cuida los tejidos

Opta por materiales ligeros y transpirables como lino, algodón o viscosa. No solo aportan comodidad, sino que realzan mejor los colores.

Apuesta por los accesorios

Si no te atreves con combinaciones muy llamativas en la ropa, introduce el color a través de bolsos, zapatos o bisutería.

Adapta la tendencia a tu estilo personal

No hace falta seguir la moda al pie de la letra, sino de integrarla de forma coherente con tu identidad y tu día a día.

Juega con contrastes y proporciones

Puedes destacar una prenda concreta utilizando un color llamativo y mantener el resto del conjunto más neutro.