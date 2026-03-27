10 pantalones de lino de Zara, Massimo Dutti y Mango para la primavera 2026

Con la llegada de la primavera, los pantalones de lino se consolidan como una de las prendas imprescindibles del armario femenino gracias a su frescura, comodidad y versatilidad. Su tejido ligero permite crear looks elegantes que se adaptan tanto al día a día como a ocasiones especiales.

Esta temporada, las marcas Zara, Massimo Dutti y Mango apuestan por diseños renovados que combinan estilo y funcionalidad en distintas siluetas. Desde cortes amplios hasta líneas rectas, el lino se reinventa como el aliado perfecto para afrontar los días cálidos con sofisticación y estilo atemporal que nunca pasa de moda actual. Se posicionan como las marcas más destacadas de la temporada al presentar pantalones de lino que resumen perfectamente la tendencia.

10 pantalones de lino de Zara, Massimo Dutti y Mango

Pantalón ancho con pinzas de Zara

Confeccionado en hilatura con lino, lo que aporta transpirabilidad y una textura ligera ideal para temperaturas cálidas.

La silueta del pantalón ancho con pinzas es amplia y favorece la libertad de movimiento y proporciona un aire relajado pero elegante.

Disponible en blanco roto y ocre, colores neutros fáciles de combinar en distintos looks.

Pantalón recto 100% lino de Zara

Elaborado íntegramente en lino 100%, garantizando máxima frescura, ligereza y calidad del tejido.

El pantalón recto 100% lino tiene un corte recto que estiliza sin ajustarse demasiado, ideal para looks atemporales y versátiles.

Color visión, una tonalidad neutra que encaja perfectamente en estilismos minimalistas.

Pantalón barrel lino zw collection de Zara

Pantalón con tejido principal confeccionado en hilatura de lino. Tiro medio y cintura elástica. Bolsillos laterales. Pierna ancha.

Pantalón espiga 100% lino Zara

Pantalón con tejido principal confeccionado en hilatura de lino 100%. Tiro medio con bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en espalda. Pernera recta. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho.

Exterior

100% lino

Cuidados

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Pantalón lino a rayas con contraste de Mango

Tejido 100% lino que asegura frescura y una caída fluida durante todo el día.

Diseño wide leg, con pernera ancha que aporta modernidad y estiliza visualmente.

El pantalón lino a rayas con contraste tiene un largo completo que alarga la figura y permite múltiples combinaciones de calzado.

Cierre oculto con botón, gancho y cremallera para un acabado pulido.

Color crudo, perfecto para combinar con tonos neutros o más vibrantes.

Pantalón palazzo de lino de Mango

Confeccionado en mezcla de lino, lo que aporta suavidad y reduce ligeramente las arrugas propias del tejido.

Diseño palazzo con pernera extra ancha que genera movimiento y un efecto fluido muy elegante.

Los bolsillos laterales del pantalón palazzo de lino son funcionales ya que añaden practicidad sin perder estética.

Pantalón lino tiro alto Mango

Tejido mezcla de lino. Diseño largo. Tiro alto. Trabillas. Dos bolsillos laterales. Dos bolsillos de parche en la parte posterior. Cierre de cremallera, botón y ganchos ocultos con tapeta.

Composición: 46% viscosa, 30% lino, 24% algodón

Forro: 80% poliéster, 20% algodón

Pantalón traje lino cintura elástica Mango

Tejido mezcla de lino. Diseño recto. Tiro medio. Cintura ajustable con goma. Dos bolsillos laterales. Cierre de lazo en la cintura. Total look.

Composición: 62% viscosa, 38% lino

Forro: 53% poliéster, 47% viscosa

Pantalón con contraste vivo de lino de Massimo Dutti

Confeccionado en lino de alta calidad, con un tejido fluido y ligero que aporta elegancia.

Diseño sofisticado con líneas limpias y acabados cuidados.

Cinturilla estrecha que estiliza la cintura y aporta un ajuste más refinado.

Color crudo, ideal para estilismos elegantes y luminosos.

Pantalón straight fit con lino de Massimo Dutti

Tejido con lino que combina frescura con una estructura ligeramente más firme.

Corte straight fit que equilibra comodidad y ajuste, favoreciendo distintos tipos de cuerpo.

Cintura con trabillas que permite añadir cinturón y personalizar el look.

Diseño versátil que funciona tanto en looks formales como informales.

A la hora de combinar los pantalones de lino, las posibilidades son infinitas, lo que los convierte en una pieza clave para crear múltiples estilismos según la ocasión.

Estilismo de oficina

Apostar por pantalones rectos o straight fit

Combinar con camisas fluidas o blusas ligeras

Añadir blazer de lino o algodón

Optar por mocasines, bailarinas o sandalias de tacón medio

Incorporar cinturón fino y bolso estructurado

Outfit diario

Combinar pantalones anchos o palazzo con camisetas básicas de algodón

Añadir zapatillas blancas o sandalias planas

Completar con bolso de rafia o tote bag

Gafas de sol para un toque veraniego

Look para el fin de semana