Test de actualidad diario: enfréntate a nuestro desafío de hoy, jueves 30 de abril

La actualidad no da tregua y cada día deja nuevos titulares que marcan el pulso político, económico y social en España. Desde las últimas declaraciones en el caso mascarillas hasta los datos más recientes del PIB, pasando por las decisiones que afectan directamente a tu bolsillo o los movimientos en el tablero internacional, estar informado es más importante que nunca. En OKDIARIO ponemos a prueba tu conocimiento con este test de 10 preguntas que recorre algunas de las noticias más destacadas del momento. ¿Sigues el ritmo de la actualidad o se te escapa lo importante?