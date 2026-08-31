La rutina de Aitana Sánchez-Gijón para estar estupenda a los 57 años: «Rompo el ayuno intermitente con un desayuno con mucha proteína»

Aitana Sánchez-Gijón es una de las actrices más reconocidas y con más éxito dentro del mundo del cine español. A sus 57 años, se ha labrado una gran trayectoria cinematográfica que le ha permitido estar en grandes producciones audiovisuales como ‘Madres paralelas’, ‘Sus ojos se cerraron’ o ‘El maquinista’, entre otras.

No solo eso. La actriz ya puede presumir de un estado físico envidiable, fruto de muchos años de trabajo, esfuerzo y disciplina. La intérprete se basa en el seguimiento de un plan nutricional adecuado a sus necesidades y a la práctica de actividad física. Ella misma reconoció recientemente que, de primeras, no fue fácil seguir: «Me costó coger el hábito, pero no me lo salto ningún día».

Ese tipo de hábitos que parecen sencillos pueden acabar marcando la diferencia en cómo el metabolismo se comporta a lo largo del día. El ayuno intermitente es una de las estrategias nutricionales más populares de los últimos años y consiste en alternar periodos de ingesta con otros de ayuno, algo que puede ayudar a mejorar el metabolismo cuando se plantea de forma correcta.

Kiwi en el desayuno

La actriz reveló cómo rompe el ayuno y cuáles son sus opciones favoritas para hacerlo: «Todos los días tomo un desayuno con mucha proteína para romper el ayuno; no a todo el mundo le sienta bien lo mismo». Además, aprovechó para recordar una anécdota con Richard Gere para recordar su amor por los kiwis. «Cuando yo era muy pipiola me regaló un kiwi. Antes no veías kiwis en los mercados de aquí en España y desde entonces desayuno uno cada mañana», afirmó.

Los expertos señalan que este tipo de prácticas también se relaciona con la salud hormonal, ya que ayuda a mejorar el metabolismo y aliviar algunos síntomas de la menopausia. Una pequeña costumbre y fácil de hacer que se ha convertido en uno de los rituales con los que la actriz empieza el día a día.