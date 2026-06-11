Por qué Zuma Ibiza sigue siendo la mesa más codiciada del verano: el restaurante por el que muchos justifican un viaje a la isla

No es extraño ver un megayate de varias decenas de millones de euros atracado en la marina de Ibiza y, apenas unos minutos después, encontrarse a su propietario cruzando el pantalán rumbo a Zuma. Tampoco resulta raro que haya quien aterrice en la isla en su jet privado para pasar una sola noche aquí. Porque Zuma Ibiza se ha convertido en algo más que un restaurante: es una de esas direcciones capaces de justificar por sí solas un viaje.

En una isla donde cada verano nacen nuevos lugares de moda, pocos consiguen mantenerse en la cima temporada tras temporada. Zuma es una de esas excepciones. Su combinación de gastronomía japonesa contemporánea, una ubicación privilegiada frente al puerto (y con vistas a la ciudadela) y una atmósfera que evoluciona desde el aperitivo hasta bien entrada la noche lo han convertido en uno de los puntos de encuentro favoritos de la jet set internacional.

Desde empresarios y grandes fortunas hasta celebs que buscan pasar desapercibidas entre el bullicio cosmopolita de Ibiza, todos parecen compartir la misma ruta cuando cae el sol: poner rumbo a la terraza de Zuma. Parte de su éxito reside en una propuesta gastronómica que ha convertido a la marca en un referente mundial, con sedes en ciudades como Londres, Madrid, Nueva York, Dubái o Miami. Su cocina se inspira en el concepto japonés izakaya, reinterpretado con una visión contemporánea y sofisticada donde el producto es el auténtico protagonista. La carta combina sushi y sashimi de impecable factura con elaboraciones procedentes de la robata, la tradicional parrilla japonesa de carbón que se ha convertido en una de las señas de identidad de la casa.

Entre los platos más demandados destacan los langostinos tigre con yuzu kosho, el entrecot con salsa wafu y sésamo o el espectacular Zuma Deluxe Platter, una selección pensada para compartir que resume a la perfección el espíritu de la cocina del restaurante. Tampoco faltan propuestas más exclusivas como el caviar o el brioche de miso, pequeños lujos gastronómicos que elevan aún más la experiencia.

Pero Zuma no sería Zuma sin una atención que roza la perfección. El servicio, atento y discreto, sabe anticiparse a las necesidades del cliente sin resultar invasivo, algo especialmente valorado por una clientela internacional acostumbrada a los mejores hoteles y restaurantes del mundo. Esa combinación de profesionalidad, cercanía y cuidado por el detalle contribuye a crear una experiencia fluida y elegante de principio a fin.

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A ello se suma una de las terrazas más deseadas de Ibiza. Con vistas privilegiadas al puerto deportivo, al Mediterráneo y al perfil histórico de Dalt Vila, el restaurante ofrece uno de los escenarios más espectaculares para contemplar el atardecer. A medida que cae la noche, los cócteles comienzan a circular, la música seleccionada por los DJs residentes marca el ritmo de la velada y el ambiente se transforma de manera natural en uno de los encuentros sociales más exclusivos de la isla.

Porque Zuma Ibiza no es solo un lugar donde cenar. Es un ritual del verano mediterráneo, una dirección imprescindible para quienes buscan gastronomía, vistas, música y una atmósfera difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Un espacio donde cada noche parece reunir lo mejor de Ibiza y donde, por unas horas, todo el mundo quiere estar.