Ray of Light Awards: el festival internacional de Ibiza que conecta cine, arte y conciencia

Ibiza está volviendo a nuestras vidas y es que, con la llegada del calor, la isla se reactiva y se llena de un ambiente único. Para comenzar la temporada, la música se adueña de cada esquina con la celebración de la segunda edición de Ray of Light Awards (ROLA), un festival que nació en memoria del actor Ray Stevenson y que da visibilidad a contenidos audiovisuales que proponen la transformación en positivo. En definitiva, no es un festival de Ibiza al uso y lo conocemos a través de estas líneas.

Este concepto nace con la vocación de reconocer historias que exploran la experiencia humana y el poder transformador de la narración. Es momento de apuntarlo en la agenda y es que, después de una exitosa primera edición, la cita tiene lugar del 26 al 31 de mayo, con una programación ampliada a siete días que culminará con la gala de premios este domingo 31. Con esta segunda edición, la celebración no sólo busca posicionarse, sino también consolidarse como una plataforma cultural dedicada a reconocer a cineastas, músicos, creadores y pensadores cuyo trabajo contribuye al florecimiento humano.

En palabras de la co-fundadora de Ray of Light Awards y viuda del actor, Elisabetta Caraccia, «ROLA no es un festival tradicional, sino una plataforma cultural viva que celebra historias capaces de expandir la conciencia y agrandar el corazón, inspirando una relación armoniosa y entusiasta con la vida sobre nuestra hermosa tierra, y en más allá». Lo que quiere expresar es que la celebración se construye a partir del lugar. Parte del programa se desarrolla en plazas históricas y espacios culturales de Ibiza. Lo que esto provoca es invitar a residentes y visitantes a compartir una experiencia colectiva en torno al cine y la creatividad.

Como antesala de la edición de 2026, Ray of Light Awards puso en marcha una serie de proyecciones abiertas al público en la Fundación La Nave, en Salinas. En esta segunda edición, Ray of Light Awards (ROLA) se ha asociado con Fantasía Ibiza Festival (FIF), un encuentro de arte interdisciplinar que festejará su cuarta edición en la isla. Esto seguido de este sábado 30 de mayo. El festival celebrará una de sus noches más especiales con la presentación de los Music Awards y un esperado concierto de Alex Serra, artista reconocido por su universo sonoro íntimo, experimental y profundamente conectado con la exploración emocional y espiritual a través de la música.

Para terminar el festival de Ibiza, el cierre tendrá un toque único, con una noche de lo más especial en el Baluarte de Santa Lucías, en lo alto de Dalt Vila, enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la organización se agradece especialmente la implicación de la fundadora de FIF, Lucía Barberio, así como el trabajo conjunto y a largo plazo con las instituciones, que ha permitido reforzar la visibilidad del proyecto en Ibiza y facilitar el acceso a estos espacios históricos. Las entradas ya están a la venta, proponiendo un modelo de acceso híbrido que combina eventos gratuitos, la posibilidad de realizar donaciones y un ticketing accesible en distintos espacios de Ibiza.

En su primera edición, el proyecto recibió más de 300 propuestas internacionales y reunió a más de 700 asistentes, además de cineastas, artistas y profesionales del ámbito cultural. Entre los amigos y colaboradores vinculados al proyecto figuran personalidades del cine, la cultura y la creatividad como Luke Evans, Rosario Dawson y Samantha Vallejo-Nágera, junto a Simon Mirren, Kevin McKidd, Dianna Lee Inosanto, Ivanna Sakhno, Tom Silverman, Anne Thomopoulos, Scott Franklin, Tadanobu Asano y su hijo, Satish Kumar, Coral Rojo o Martina Novatzky, entre otros.

La presencia del ROLA dentro del marco del Fantasía Ibiza Festival representa una colaboración entre ambas iniciativas, reflejando la importancia de la unión de proyectos que comparten los mismos valores y objetivos: impulsar la creatividad como elemento de inspiración, conciencia, conexión humana.