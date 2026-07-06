Philip Morris International y el Maestro Andrea Bocelli presentan la plataforma de diálogo ‘Believe. Further’

El mundo se basa en diálogos y esos son los que, muchas veces, marcan el progreso. Son los nombres referentes los que alzan su voz en pro de los cambios y la evolución, para que el entorno general pueda seguir progresando. En esta ocasión, Philip Morris International y el Maestro Andrea Bocelli han lanzado Believe. Further, una plataforma plurianual concebida para involucrar a las audiencias en una conversación más amplia sobre el progreso y el cambio positivo.

El lanzamiento, que ha tenido lugar el 26 de junio en la Torre dell’Arsenale, en Venecia, se ha visto definido desde un punto de vista donde la tradición y el avance se encuentran, es decir, un escenario idóneo para dos voces que recorren un camino similar.

¿Qué haces cuando el mundo ya ha decidido lo que eres? Believe. Further parte de esa pregunta. Se construye sobre una creencia compartida en el progreso y una convicción común en el cambio. En un momento en el que la ciencia y la tecnología permiten ofrecer mejores opciones, la plataforma reúne a dos voces que, de forma independiente y en paralelo, están protagonizando una transformación en marcha, invitando a iniciar una conversación diferente con la sociedad en su conjunto.

La trayectoria del Maestro Bocelli ha estado definida por la convicción. Desde los inicios de su carrera hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, ha seguido un camino marcado por la determinación y el valor de ir más allá de lo que el mundo creía que podía llegar a ser. La evolución de Philip Morris International refleja una estructura similar, impulsada por una visión, decisiones tempranas, un compromiso sostenido y la disciplina necesaria para materializar el cambio a lo largo del tiempo. Hoy, esa transformación es medible: los productos sin combustión representan el 43% de los ingresos netos de PMI y llegan a consumidores en más de 105 mercados de todo el mundo a cierre del primer trimestre de 2026.

«Nos comprometimos a transformar nuestro negocio, sustituyendo los cigarrillos por mejores alternativas porque era lo correcto y porque podíamos hacerlo. No había plan B», afirmó Massimo Andolina, presidente de la Región Europa de Philip Morris International. «Hoy lanzamos nuestra colaboración con Andrea Bocelli en Venecia, la ciudad de los puentes, para dar a conocer lo que la tecnología y la innovación pueden hacer posible y demostrar que este progreso ya es real. Siempre he creído en la importancia de mantenerse fiel a los propios valores y de abrazar cada paso del camino, aprendiendo durante el recorrido», señaló el maestro Andrea Bocelli. «Debemos considerar posible incluso aquello que pueda parecer imposible, cuando contribuye a mejorar vidas y a impulsar el progreso humano».

Diseñada para involucrar a audiencias culturales, institucionales y empresariales de toda Europa, Believe. Further evolucionará con el tiempo y ampliará su alcance a medida que avance la conversación en torno al progreso. La plataforma refleja una forma compartida de mirar hacia el futuro y la convicción común de que el progreso importa y es la única dirección que merece la pena elegir.