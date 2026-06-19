Novedades COOL: ‘animal print’ para verano, cartas entre mesas en un restaurantes y el mejor plan para niños

Madrid vuelve poco a poco a la calma después de varias semanas de auténtico vértigo. La visita del Papa León XIV y la revolución provocada por los conciertos de Bad Bunny han convertido la capital en uno de los grandes focos informativos y sociales del país. Ahora, con el ritmo algo más pausado, llega el momento de seguir disfrutando de todo lo que ofrece la ciudad, pero sin prisas. Desde restaurantes donde recuperar el arte de escribir cartas a mano hasta gimnasios que convierten el bienestar en una experiencia de lujo, pasando por aperturas gastronómicas, tendencias de moda y planes para toda la familia. Estas son las novedades más COOL de la semana.

Un restaurante donde las cartas vuelven a unir a desconocidos

Hubo un tiempo en que el número 44 de la calle José Abascal era uno de los grandes puntos de encuentro de la vida social madrileña. Ahora, Fox recupera ese espíritu con una nueva etapa marcada por la elegancia, la creatividad y la experiencia compartida.

Bajo la dirección creativa del estudio de interiorismo de Alejandra Pombo, el espacio reabre sus puertas con una propuesta renovada que busca recuperar la esencia de los grandes restaurantes de encuentro. La nueva oferta gastronómica lleva la firma de Luis Ramírez, antiguo chef ejecutivo del Grupo La Ancha, y se presenta como un viaje culinario sin fronteras, alejado de los regionalismos y abierto a múltiples influencias.

Sin embargo, el gran atractivo llega en forma de juego. Los comensales pueden escribir mensajes que serán entregados por un mayordomo a otras mesas del restaurante. Cada carta viaja cerrada con un sello de lacre y convierte la cena en una experiencia tan inesperada como divertida.

El gimnasio del futuro entra en el dormitorio

Si hace unos años el lujo llegó a los gimnasios, ahora da un paso más y se instala en el dormitorio. Technogym ha presentado durante Ecléctica Barcelona una innovadora propuesta desarrollada junto a Adela Cabré y Coco Constans que integra el entrenamiento físico como una extensión natural del descanso y el bienestar.

El espacio incorpora piezas como la Bike Artis, una bicicleta indoor de diseño refinado que combina ergonomía y rendimiento, así como Technogym Checkup, una estación basada en inteligencia artificial capaz de calcular la denominada Wellness Age mediante una evaluación integral de la salud.

La propuesta se completa con Wellness Ball Active Sitting, una solución de asiento diseñada para fomentar una postura activa y fortalecer el core durante la jornada. Una nueva forma de entender el bienestar donde diseño, movimiento y tecnología conviven en perfecta armonía.

La apertura más dulce de la temporada

Los amantes de las sobremesas largas, los desayunos tranquilos y las meriendas improvisadas tienen una nueva dirección que apuntar en su agenda. En plena calle Santa Engracia ha abierto sus puertas Felipa, un espacio concebido para recuperar el placer de compartir tiempo alrededor de una mesa.

La auténtica protagonista de la casa es la tarta tres leches, convertida ya en el sello de identidad del proyecto. Un clásico que despierta recuerdos y que aquí se presenta como el gran reclamo gastronómico.

La oferta se completa con desayunos protagonizados por tostas de salmón, cafés de especialidad y una selección de propuestas saladas perfectas para el tardeo, entre las que destacan el dip de aceitunas con ricotta o las tablas de quesos y embutidos cuidadosamente seleccionados.

El animal print sigue reinando

Las tendencias cambian cada temporada, pero hay algunas que nunca desaparecen del todo. El animal print es una de ellas y este verano vuelve a demostrar que sigue siendo un valor seguro para quienes buscan personalidad en sus estilismos.

La firma Genuins ha incorporado nuevos modelos que reinterpretan este estampado icónico sin renunciar a la comodidad. Más allá de la estética, la marca continúa apostando por el bienestar gracias a sus plantillas anatómicas, diseñadas para ofrecer un soporte adecuado al pie, reducir la presión al caminar y favorecer una mejor alineación corporal.

Entre todas las propuestas destaca especialmente el modelo Riva en estampado cebra, una opción capaz de transformar cualquier look veraniego con un simple gesto.

Una doble limpieza facial con sello de Hollywood

Cuidar la piel ya no consiste únicamente en elegir una buena crema. Los expertos coinciden en que una correcta limpieza facial es uno de los pasos más importantes de cualquier rutina de belleza.

Por ello, el doctor Simon Ourian, uno de los especialistas en dermatología cosmética más reconocidos de Beverly Hills y responsable de algunos de los rostros más famosos de Hollywood, presenta su última innovación en skincare.

Se trata del Lipid-Rich Cleansing and Make-Up Removing Balm, un bálsamo limpiador desarrollado por médicos que actúa como primer paso de la doble limpieza. Su fórmula está diseñada para eliminar maquillaje de larga duración, restos de protector solar e impurezas acumuladas durante el día, respetando al mismo tiempo el equilibrio natural de la piel.

La comodidad sigue marcando tendencia

Pocas marcas han sabido reinventarse tantas veces como Crocs. Lo que comenzó como un calzado funcional se ha convertido en un auténtico fenómeno de moda gracias a colaboraciones cada vez más sorprendentes.

Durante los últimos años hemos visto colecciones inspiradas en Lego, Star Wars y algunos de los universos cinematográficos más populares del momento. Una estrategia que ha conseguido transformar cada lanzamiento en un fenómeno viral y que sigue conquistando tanto a coleccionistas como a amantes de la comodidad.

México conquista el Mercado de Vallehermoso

Con el verano cada vez más cerca, el Mercado de Vallehermoso continúa reforzando su posición como uno de los espacios gastronómicos más interesantes de Madrid.

La última incorporación es Barra Lucas, el nuevo proyecto de Roberto Ruiz, uno de los grandes referentes de la cocina mexicana en España. La apertura supone una apuesta importante para el mercado y refuerza su capacidad para atraer conceptos gastronómicos con personalidad propia.

La propuesta está pensada para convivir con la vida cotidiana del barrio: comprar, picar algo, descubrir nuevos sabores o simplemente disfrutar de una barra diferente en uno de los mercados más dinámicos de la capital.

Los planes familiares más COOL

Cuando hablamos de ocio familiar, encontrar propuestas que combinen diversión y aprendizaje siempre es un acierto. En ese sentido, Micropolix continúa consolidándose como una de las opciones más interesantes para los más pequeños.

A través de diferentes actividades, los niños trabajan, reciben una compensación simbólica y aprenden a gestionar sus recursos enfrentándose a situaciones adaptadas a su edad. De esta manera, el dinero deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta vinculada a la toma de decisiones.

Más allá de la educación financiera, la experiencia también fomenta habilidades como la responsabilidad, la planificación y la capacidad de evaluar consecuencias. Una forma divertida de aprender mientras juegan y desarrollan competencias que les acompañarán durante toda la vida.