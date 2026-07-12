IQOS pone el broche a Mad Cool con una experiencia inmersiva que ha acompañado a miles de personas durante cuatro días

Tras cuatro jornadas de conciertos, cabezas de cartel internacionales y miles de asistentes, Mad Cool 2026 baja el telón consolidándose, un año más, como uno de los grandes festivales europeos. Entre los espacios que más han llamado la atención del público durante esta edición ha estado el de IQOS, que ha convertido el festival en una de las principales paradas de REMIX, su propuesta estival inspirada en la música, la creatividad y las experiencias.

Ubicado frente a dos de los escenarios principales, el espacio de la marca se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para los usuarios adultos durante los cuatro días del festival. Un stand de dos plantas en el que la música ha servido de hilo conductor para una programación que ha ido mucho más allá del descanso entre conciertos.

En la planta principal, los asistentes han podido conocer las últimas novedades de IQOS mientras participaban en distintas propuestas creativas. La personalización de dispositivos, una estación de charms, un espacio de maquillaje glitter o una máquina de premios han formado parte de una experiencia diseñada para integrarse en el ambiente del festival y acompañar cada jornada de música.

Uno de los grandes atractivos ha sido la terraza situada en la planta superior. Con vistas privilegiadas a dos de los escenarios principales, este espacio ha ofrecido una forma diferente de seguir los conciertos, en un ambiente más relajado desde el que disfrutar de algunos de los directos más esperados del cartel. El recorrido se completaba con una instalación exterior de efecto espejo, concebida como photocall para inmortalizar el paso de los asistentes por Mad Cool.

La presencia de IQOS también se ha extendido a las zonas más exclusivas del recinto. En el área VIP, la marca ha instalado experiencias interactivas inspiradas en la música, entre ellas una mesa Playtronica que permitía crear sonidos mediante la interacción con distintos elementos. Mientras tanto, en The Club, el espacio premium del festival, ha contado con un palco propio desde el que seguir la programación musical acompañado de una propuesta gastronómica.

«Mad Cool representa mucho más que un festival; es un punto de encuentro donde convergen música, creatividad y nuevas formas de disfrutar del verano. Con REMIX queremos formar parte de esos momentos que inspiran y generan conexiones, ofreciendo a los usuarios adultos experiencias diferenciales en algunos de los eventos culturales más relevantes del país», explica Alex Flores, director de Marketing de IQOS en España.

La cita madrileña ha supuesto una de las paradas más destacadas de REMIX, el recorrido estival con el que IQOS está presente este verano en algunos de los principales festivales, destinos turísticos y eventos culturales de España. Una iniciativa que apuesta por acercar la marca a los usuarios adultos a través de activaciones, colaboraciones musicales y experiencias inspiradas en la creatividad y el universo de la música, cerrando en Mad Cool uno de sus capítulos más multitudinarios del verano.