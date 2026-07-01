De los clásicos italianos a los sabores más sorprendentes: las mejores heladerías de Madrid para disfrutar este verano
Con la llegada del calor, pocas tradiciones resultan tan apetecibles como hacer una pausa para disfrutar de un buen helado. Madrid, que en los últimos años ha vivido una auténtica revolución gastronómica, también se ha convertido en un destino imprescindible para quienes buscan sabores sorprendentes, ingredientes de primera calidad y elaboraciones artesanas que van mucho más allá de los clásicos de siempre. Desde pequeñas heladerías familiares con recetas transmitidas de generación en generación hasta locales que experimentan con combinaciones innovadoras y productos de temporada, la capital ofrece opciones para todos los gustos. Ya sea para refrescar un paseo por sus barrios más emblemáticos, descubrir nuevas direcciones o regresar a esos establecimientos que nunca fallan, recorrer las mejores heladerías de Madrid se ha convertido en un plan tan irresistible como el propio helado.