De los clásicos italianos a los sabores más sorprendentes: las mejores heladerías de Madrid para disfrutar este verano

Ragazzi Gelato

Ragazzi Gelato, en Lavapiés, se ha convertido en una de las heladerías de moda de Madrid gracias a su propuesta de helado artesanal de inspiración italiana. El local, de estética vintage y ambiente acogedor, elabora una veintena de sabores que combinan clásicos como el de pistacho, uno de los más demandados, con opciones de temporada y sorbetes de fruta.

Bibì e Bibò

Bibì e Bibò es una de las referencias del helado artesanal italiano en Madrid. Esta firma familiar elabora a diario sus helados en su propio obrador con ingredientes naturales, lácteos de origen local y fruta fresca, ofreciendo una carta con decenas de sabores que va desde los clásicos de pistacho, avellana o stracciatella hasta propuestas más originales como ricotta con higos, galleta Lotus o mascarpone con frutos rojos.

Colosso Gelato

Colosso Gelato, en la plaza de Santa Bárbara, apuesta por el auténtico gelato italiano de la mano del maestro heladero Julio Bertoni. Todos sus helados se elaboran de forma artesanal con ingredientes prémium y una textura especialmente cremosa, combinando sabores clásicos con otros más originales, como Choco Dubai, Lemon Pie, Banana Split o su propio Dulce de Leche Colosso, además de un pistacho que figura entre los imprescindibles de la casa.

Cora Gelato & Coffe

Cora Gelato & Coffee, en el barrio de Las Salesas, combina helados artesanales elaborados cada día con ingredientes naturales con una completa propuesta de café de especialidad y brunch. Su carta incluye sabores clásicos y otros más originales, además de numerosas opciones veganas, sin azúcar y, en su mayoría, sin gluten.

Gelato Lab

Gelato Lab es una de las joyas del Mercado de la Cebada para quienes buscan un auténtico helado artesanal. Elabora diariamente todos sus sabores en su propio obrador con ingredientes naturales, sin conservantes y utilizando productos de temporada, lo que hace que la oferta cambie con frecuencia. Junto a clásicos como el pistacho siciliano o la avellana, sorprende con creaciones más originales, además de sorbetes de fruta de intenso sabor.

Bico de Xeado

Bico de Xeado es la firma gallega de helado artesanal que ha desembarcado en Madrid con varias tiendas, incluida su ubicación en pleno centro. Su propuesta se basa en leche fresca de sus propias granjas en Galicia, lo que da como resultado un helado especialmente cremoso y de sabor muy reconocible. Todos sus productos se elaboran sin colorantes ni saborizantes artificiales y con ingredientes naturales, manteniendo una carta donde destacan sabores como nata, vainilla, chocolate, turrón o café, junto a opciones más locales como el arroz con leche o el licor café.

Zúccaru

Zúccaru es una heladería de inspiración siciliana situada junto a la Plaza de Oriente que combina helado artesanal con pastelería italiana en un mismo espacio. Sus recetas se elaboran a diario con ingredientes naturales y muchas de sus opciones son sin lactosa o aptas para veganos, con una base clara en la tradición heladera del sur de Italia. Entre sus especialidades destacan sabores como pistacho di Bronte, turrón de Jijona o café arábica, además de sorbetes de fruta muy intensos.

Brando Helado

Brando Helado, en Chueca, es una de las heladerías más llamativas de la escena madrileña reciente por su enfoque casi escenográfico del producto. Nacida en Madrid en 2021, elabora helado artesanal en su propio obrador con ingredientes naturales y sin aditivos, con una carta que incluye sabores clásicos como pistacho, chocolate o vainilla junto a combinaciones más creativas como limón con albahaca o naranja con menta.

Mistura Ice Cream

Mistura Ice Cream es una de las cadenas de helado artesanal más reconocibles del centro de Madrid, nacida en 2013 en la calle Augusto Figueroa y con varios locales repartidos por zonas como Malasaña, La Latina o la Plaza Mayor. Su propuesta se basa en helados elaborados a diario con ingredientes naturales, donde la leche, la nata y los azúcares sirven de base antes de incorporar cada sabor y trabajar la mezcla para lograr una textura cremosa muy característica.

Rocambolesc

Rocambolesc es la heladería del chef Jordi Roca (El Celler de Can Roca) y uno de los proyectos más creativos del sector en Madrid. En la capital se encuentra en el Mercado de San Miguel y también en El Corte Inglés de Serrano, con una propuesta muy reconocible basada en pocos sabores de helado base que se combinan con una amplia variedad de toppings, además de sus famosos polos artesanales con formas y acabados muy visuales.

Maison Glacée

Maison Glacée es el proyecto del chef Ricardo Vélez (Moulin Chocolat) y una de las heladerías más cuidadas de Madrid, con locales en zonas como Retiro, Ibiza y la calle Mayor. Su propuesta se basa en helados artesanos elaborados con leche ecológica e ingredientes naturales, con una clara apuesta por sabores reconocibles pero con un giro propio, como el caramelo de violetas, el chocolate puro de Venezuela o combinaciones tradicionales reinterpretadas como leche merengada con tocino de cielo.

Myka Greek Frozen Yogurt

Myka Greek Frozen Yogurt es una marca nacida en Madrid que ha convertido el yogur helado al estilo griego en su seña de identidad. Su propuesta se basa en un producto elaborado con yogur griego auténtico, leche pasteurizada y kéfir de cabra, lo que da como resultado una textura muy cremosa y un punto ácido característico. La experiencia se completa con una amplia variedad de toppings artesanales, desde baklava o pistacho hasta compotas de fruta o miel, que permiten personalizar cada tarrina.

Gioelia Cremeria

Gioelia Cremeria es una heladería de origen italiano con presencia internacional que ha aterrizado en Madrid con una propuesta muy enfocada al gelato tradicional. Elabora sus helados a diario en tienda con ingredientes frescos y seleccionados, apostando por sabores clásicos de la tradición italiana como pistacho, avellana, chocolate o café, junto a opciones más elaboradas como semifreddos, granita siciliana o sus vasitos individuales tipo bicchierini.