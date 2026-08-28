Piero Ferrari estrena un jet privado de 23 millones para viajar de circuito en circuito con la F1

Piero Ferrari, vicepresidente de la firma fundada por su padre, Enzo Ferrari, acaba de incorporar a su colección un vehículo muy diferente a los que habitualmente asociamos con el apellido más famoso del automovilismo. Se trata de un Bombardier Challenger 3500, un jet privado de categoría supermidsize que utilizará para desplazarse a los grandes premios de Fórmula 1 y atender otros compromisos profesionales. Pero la elección tiene además un significado especial para el fabricante canadiense: el avión de Ferrari es nada menos que la unidad número 200 del modelo entregada desde su entrada en servicio. Con un precio de partida de 22,9 millones de euros y una cabina diseñada para convertir los vuelos de negocios en una experiencia de lujo, el nuevo avión encaja perfectamente con el estilo de vida de su propietario.

Un Ferrari que no tiene cuatro ruedas

A sus 81 años, Piero Ferrari sigue teniendo una agenda que obliga a recorrer grandes distancias. Como vicepresidente de Ferrari, su calendario está inevitablemente ligado a la Fórmula 1, pero también a sus diferentes responsabilidades empresariales. De ahí que su nuevo medio de transporte no sea precisamente discreto: un Bombardier Challenger 3500 recién salido de fábrica.

El avión estará destinado principalmente a sus desplazamientos a las carreras de Fórmula 1 y a otros compromisos profesionales. Y hay algo especialmente simbólico en que Ferrari haya recibido precisamente esta unidad: es el Challenger 3500 número 200 fabricado por Bombardier. La entrega, realizada en julio de 2026, se ha convertido así en un doble acontecimiento para la compañía canadiense, que celebra tanto el éxito comercial de su aeronave como la incorporación de un cliente tan reconocible.

Más de 22,9 millones de euros antes de personalizarlo

El precio tampoco es apto para cualquier garaje, aunque en este caso deberíamos hablar de hangar. El Bombardier Challenger 3500 tiene un precio de lista de 26,7 millones de dólares, que equivalen actualmente a unos 22,9 millones de euros, una cifra que puede superar los 25,7 millones de euros cuando el propietario decide personalizar el interior. Bombardier no ha revelado cómo será exactamente la configuración elegida por Piero Ferrari, por lo que todavía queda por descubrir qué materiales, acabados y distribución habrá escogido para su avión.

La posibilidad de configurar prácticamente cada detalle es, de hecho, una de las características de este tipo de aeronaves. El cliente puede seleccionar la disposición de los asientos, los acabados y diferentes elementos de la cabina para adaptar el avión a sus necesidades. En el caso de Ferrari, cuesta imaginar que un espacio asociado a uno de los apellidos más vinculados al diseño italiano vaya a quedarse en una configuración estándar.

Un avión pensado para viajar de circuito en circuito

El Challenger 3500 pertenece a la categoría de los jets privados supermidsize, un segmento que busca combinar autonomía, velocidad y comodidad sin alcanzar las dimensiones de los grandes aviones ejecutivos de largo alcance.

Sus cifras explican por qué resulta especialmente apropiado para alguien con una agenda internacional. Puede alcanzar una autonomía máxima de 3.400 millas náuticas, unos 6.297 kilómetros, y una velocidad máxima de Mach 0,83, aproximadamente 882 km/h. Su capacidad llega hasta los diez pasajeros y puede operar a una altitud máxima de 14.000 metros.

La cabina es casi tan importante como las prestaciones

Bombardier presentó el Challenger 3500 en 2021 como sucesor del Challenger 350, pero no se limitó a actualizar sus prestaciones. La compañía tomó algunas de las innovaciones que había introducido en su aeronave insignia, el Global 7500, y las trasladó a este segmento.

Entre ellas están los famosos asientos Nuage, diseñados para ofrecer una posición especialmente cómoda durante los vuelos, y un sistema de cabina controlado mediante la voz. También incorpora una menor altitud de cabina, situada en torno a los 1.500 metros, un sistema de aislamiento acústico mejorado, una cocina de mayor tamaño y una pantalla de 24 pulgadas con resolución 4K.

Tecnología para hacer que el viaje desaparezca

Hay otro aspecto interesante en la filosofía del Challenger 3500: la tecnología está presente, pero busca integrarse en la experiencia en lugar de convertirse en protagonista. El sistema de control por voz permite gestionar diferentes funciones de la cabina sin necesidad de manipular constantemente controles, mientras que la conectividad y las soluciones orientadas al trabajo están pensadas para quienes convierten el avión en una extensión de su oficina.

A ello se suma una cabina diseñada para reducir el cansancio asociado a los vuelos. La menor altitud de cabina, el aislamiento acústico y los asientos Nuage forman parte de una misma estrategia: conseguir que, después de varias horas en el aire, el pasajero llegue a destino en mejores condiciones.