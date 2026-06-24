El legendario Ford Mustang que pilotó Paul Newman sale a subasta como una de las joyas del año

A simple vista, puede recordar al icónico pony car estadounidense que ha protagonizado innumerables películas y carreteras durante décadas. Sin embargo, este ejemplar está muy lejos de ser un Mustang convencional.

Se trata de un Ford Mustang Cobra desarrollado específicamente para competir en pruebas de resistencia. Construido por Roush Racing, uno de los preparadores más prestigiosos ligados a Ford, el vehículo fue diseñado para enfrentarse a algunas de las carreras más exigentes del calendario norteamericano.

Bajo su carrocería se esconde un impresionante motor V8 atmosférico de 6,0 litros capaz de entregar alrededor de 750 caballos de potencia. La mecánica se combina con una transmisión manual de cinco velocidades y una configuración enfocada exclusivamente al rendimiento en circuito.

Su estética tampoco deja indiferente. Conserva la emblemática decoración Nobody’s Fool con la que compitió en Daytona, convirtiéndose en una auténtica cápsula del tiempo para los aficionados a la competición de los años noventa.

La victoria que convirtió el coche en leyenda

Lo que realmente distingue a este Mustang de otros vehículos históricos es su palmarés.

En 1995, Paul Newman participó al volante de este Ford Mustang Cobra en las legendarias 24 Horas de Daytona. A sus 70 años, una edad impensable para la mayoría de pilotos de competición, el actor logró demostrar que seguía siendo extraordinariamente competitivo.

Junto a sus compañeros de equipo, Newman llevó el Mustang hasta la victoria en la categoría GTS-1 y consiguió además una espectacular tercera posición en la clasificación absoluta de la carrera.

Aquella actuación fue recibida como una auténtica hazaña dentro del mundo del motor. No sólo por el resultado obtenido, sino porque confirmó que Newman era mucho más que una celebridad aficionada a las carreras. Había conseguido ganarse el respeto del paddock gracias a su talento, disciplina y capacidad para competir al máximo nivel.

Cuando Hollywood se enamoró de los circuitos

La relación de Paul Newman con el automovilismo comenzó a finales de los años sesenta durante el rodaje de la película Winning. Lo que inicialmente era una preparación para interpretar a un piloto acabó transformándose en una pasión que marcaría el resto de su vida.

Con el paso de los años, participó en numerosas competiciones profesionales y acumuló resultados que pocos actores han conseguido igualar.

Uno de los más destacados llegó en 1979, cuando logró una extraordinaria segunda posición absoluta en las 24 Horas de Le Mans, una de las carreras más prestigiosas y exigentes del planeta.

La subasta más esperada del otoño

La oportunidad de adquirir esta pieza única llegará el próximo 26 de septiembre de 2026 durante la subasta organizada por Mecum Auctions en Nashville.

La casa de subastas ha confirmado la presencia del Mustang entre los lotes estrella del evento, algo que ha despertado una enorme expectación en el mercado internacional de vehículos históricos.

Por el momento no se ha hecho pública una estimación oficial sobre el precio que podría alcanzar el automóvil. Sin embargo, los expertos coinciden en que su combinación de procedencia, historial deportivo y vínculo con Paul Newman lo sitúa en una categoría muy exclusiva.

El mercado de los coches de competición asociados a pilotos legendarios atraviesa, además, uno de sus momentos más fuertes. Los coleccionistas buscan cada vez más vehículos con historias auténticas y perfectamente documentadas, especialmente cuando han participado en pruebas míticas como Daytona o Le Mans.