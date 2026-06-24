El legendario Ford Mustang que pilotó Paul Newman sale a subasta como una de las joyas del año
Algunas subastas reúnen coches excepcionales. Otras ponen a la venta auténticos fragmentos de la historia. Este otoño, los coleccionistas tendrán la oportunidad de pujar por uno de esos vehículos capaces de trascender su condición de automóvil para convertirse en leyenda. Se trata del Ford Mustang Cobra de competición con el que Paul Newman logró una de las victorias más memorables de su carrera deportiva. El actor estadounidense, reconocido mundialmente por títulos como El golpe o Dos hombres y un destino, fue también un piloto extraordinario que llegó a competir al máximo nivel. Ahora, el coche que condujo hasta la victoria en las 24 Horas de Daytona de 1995 saldrá a subasta convertido en una de las piezas más codiciadas del año.
Un Mustang creado para ganar
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