20 pueblos españoles que fueron escenario de grandes películas se reúnen en Burgos para impulsar un turismo diferente

Hay lugares que parecen creados para la gran pantalla. Paisajes únicos, pueblos con historia y rincones capaces de contar relatos que traspasan la ficción. 20 municipios de toda España con un patrimonio audiovisual vinculado al cine y las series se reúnen esta semana en Santo Domingo de Silos y Covarrubias (Burgos) para celebrar el I Foro de Pueblos de Película, una iniciativa que une cultura, turismo y desarrollo rural con una idea clara: el audiovisual puede convertirse en una herramienta de crecimiento para los pequeños municipios.

Durante los días 17, 18 y 19 de junio, estas localidades compartirán experiencias y estrategias para poner en valor sus escenarios cinematográficos y avanzar hacia una nueva forma de turismo: el turismo de pantalla, aquel que invita al visitante a descubrir los lugares donde se rodaron películas, series y producciones audiovisuales.

El encuentro, impulsado gracias al apoyo de la Diputación de Burgos, nace con el objetivo de crear una estrategia común entre los municipios que forman parte de la Red de Pueblos de Película, fortalecer la relación entre la industria audiovisual y turística y construir un relato diferente y positivo sobre el mundo rural. La iniciativa busca demostrar que un rodaje no termina cuando las cámaras dejan de grabar. Una película, una serie o una producción audiovisual pueden convertirse con el tiempo en un recurso turístico capaz de atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar la identidad de un territorio.

Entre los pueblos participantes se encuentran localidades con una fuerte personalidad cinematográfica como Aýna (Albacete), escenario de Amanece, que no es poco; Peñíscola (Castellón), que ha sabido convertir sus rodajes en un atractivo turístico; Tabernas (Almería), referente internacional del western; Loarre (Huesca), vinculado al legado de grandes producciones; o municipios como Guadalix de la Sierra, Hoyo de Manzanares y Torrelaguna (Madrid). También forman parte de esta red localidades como Alfarnatejo (Málaga), Alfoz de Lloredo, Camaleño, San Vicente de la Barquera y Santillana del Mar (Cantabria), Bielsa (Huesca), El Rasillo de Cameros (La Rioja), Malpartida de Cáceres (Cáceres) y Somiedo (Asturias).

Uno de los grandes protagonistas del foro será el entorno de Sad Hill, en Burgos, donde se rodó una de las escenas más recordadas de El bueno, el feo y el malo. La recuperación del mítico cementerio cinematográfico ha convertido este espacio en un punto de encuentro para aficionados al cine de todo el mundo. Este proyecto demuestra cómo la memoria audiovisual puede recuperar espacios, atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para los territorios rurales.

Durante el foro, los participantes visitarán también el Museo de Interpretación de El bueno, el feo y el malo, un espacio que mantiene viva la relación entre el cine y la comarca del Arlanza. El I Foro de Pueblos de Película contará con visitas culturales, encuentros profesionales y sesiones de trabajo para analizar cómo los municipios pueden aprovechar su patrimonio audiovisual.

La jornada abierta al público del 18 de junio reunirá a representantes institucionales, profesionales del turismo y expertos del sector audiovisual. En ella, Ana Alonso, directora de Travelling Set y presidenta de la Asociación Pueblos de Película, presentará la red y se analizarán casos de éxito como Aýna y su homenaje a Amanece, que no es poco, Peñíscola y su estrategia de turismo de pantalla, Loarre y su legado cinematográfico o El Rasillo de Cameros y su festival Luces, Cameros, Acción. Además, se abordará el papel de las grandes plataformas audiovisuales y cómo los pueblos pueden convertirse en escenarios atractivos para nuevas producciones.