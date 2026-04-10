Kiko Rivera sobre Irene Rosales: «No la odio pero me molesta al máximo nivel»

Este 20 de abril, Kiko Rivera se ha sentado en el plató de ¡De viernes! después de la incendiaria entrevista que concedió al mismo programa de Telecinco la semana anterior, en la que, según él mismo ha reconocido, «perdió los papeles» contra su expareja, Irene Rosales, madre de dos de sus hijas. Además, el primogénito de Isabel Pantoja ha hablado de su situación actual y de la reconciliación con su madre después de que él mismo la criticase tanto en revistas del corazón como en platós de televisión.

La semana pasada, ¡De viernes! emitió una entrevista con Kiko Rivera (grabada días antes) en la que Paquirrín criticó duramente a dos de sus exparejas, Irene Rosales (madre de sus hijas) y Jessica Bueno (madre de su primer hijo).

«Perdí los papeles, eso es verdad, pero tengo mi razón» Así Kiko ha explicado que su primera entrevista en ¡De viernes! se grabó en «Miércoles Santo» y que, por un convenio con Irene Rosales, ella elige los días de vacaciones para quedarse con sus hijas, pero que ella quería la custodia los primeros días de Semana Santa. «Yo comunico, a través de mis abogados, si existía la posibilidad de que me dejara a mí la primera parte de las vacaciones, primeramente porque yo, tanto el viernes como el sábado, tenía que trabajar y no podía ver a mis hijas, y también porque quería llevar a mis hijas a ver a su abuela en Canarias. Ella (Irene Rosales) me dice que no porque tiene un viaje», ha dicho Rivera, además de confirmar que él no tiene relación con su ex si no es a través de sus «abogados».

El hijo de Isabel Pantoja ha asegurado que, durante la Semana Santa, se encontró en la calle con Irene Rosales y su nueva pareja, pero sin sus hijas. Rivera ha asegurado que esa coincidencia le molestó porque quería aprovechar esos días con las dos niñas y concluyó que su ex le había mentido y no iba a ir a ningún viaje.

Kiko Rivera explica que, cuando pidió la custodia compartida a Irene Rosales, retrocedió en sus peticiones inmediatamente. 🪩 #DeViernes

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Y cuando en el programa le han preguntado por las graves palabras que tuvo contra Rosales y Jessica Bueno (madre de su primer hijo): «Yo no estoy aquí para justificarme. Estoy aquí para decir que soy un ser humano», ha intentado excusarse en ¡De viernes! este viernes 10 de abril.

Yo siempre, en estos programas, voy con la verdad, pero hay cosas que los demás no ven. Cuando le han preguntado qué es eso que los demás no saben, él ha dicho: «Irene y yo formamos un convenio. Yo me comprometo a pagar la casa. Cuando yo hablo con ella, soy yo el que se compromete a pagar las cosas».

Rosales, que ahora es colaboradora de El tiempo justo, contestó hace unos días a su ex. No entiendo que me tenga tanto odio porque yo no he hecho nada malo», dijo la joven cuando fue entrevistada por Joaquín P

Tras ver las imágenes de esa entrevista, Kiko Rivera, en ¡De viernes!, ha dicho que, tras firmar el convenio, le pidió a Rosales que, cuando ella trabajase, le ayudara (a él) a pagar ciertas cosas. Mi malestar comienza cuando el convenio empieza a cambiar Ella me pide que quiere aumentar la pensión alimenticia».

Rivera ha confesado que, en un primer momento, pensaba que lo que tenía con su ex era un régimen de «custodia compartida» y que sus hijas dormían con él los martes y los jueves, además de fines de semana alternos, pero que ella cambió ese calendario sin previo aviso.

No la odio. La palabra es molestia al máximo nivel