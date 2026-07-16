Tres chicos, dos chicas… y una rubia desaparecida: la pista que apunta a que el viaje de Carlos Alcaraz era una escapada de parejas

¿Está Carlos Alcaraz jugando al despiste? Apenas unas horas después de que salieran a la luz las fotos de sus vacaciones en la Costa Amalfitana junto a una misteriosa chica rubia, el tenista ha compartido en Instagram un álbum de fotos de esos mismos días. Hay imágenes de su impresionante yate de 10 millones de euros, de sus amigos, de sus planes gastronómicos e incluso de dos chicas del grupo… pero ni rastro de la protagonista de la exclusiva. ¿Casualidad o una forma muy medida de desviar la atención?

Y eso que el álbum da para mucho. Un vídeo navegando a bordo de su espectacular yate, una parada gastronómica en un restaurante con estrella Michelin, Daní Maison, en Isquia; una partida de Monopoly (nos encantaría saber quién ganó); un relajado baño en el jacuzzi del barco junto a sus inseparables amigos Fran Rubio y Joserra; y varias imágenes paseando por las calles italianas con el mismo grupo de amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Hasta aquí, todo normal. O casi.

Porque en una de las fotografías (la que está abriendo este artículo) aparecen dos chicas, Belén y Cris, perfectamente etiquetadas. Sin embargo, de la joven rubia que protagoniza la exclusiva publicada por la revista Semana, absolutamente nada. Ni una imagen, ni una etiqueta, ni una pista.

Y claro, las cuentas no salen. Si en las fotos vemos a tres chicos y solo dos chicas… ¿dónde está la tercera? Precisamente la misma que, según la publicación, comparte los momentos más cómplices con el número dos del mundo.

Fue Jorge Borrajo quien avanzó algunos detalles de esa exclusiva en El verano se mueve (Telecinco). Según explicó, el grupo estaba formado por tres parejas y Carlos habría compartido numerosos momentos de complicidad con esa joven rubia cuya identidad sigue siendo un misterio. «Vamos a ver fotografías de momentos cariñosos, tiernos. Ellos en muchos momentos de los días buscaban apartarse, ponerse solos a tomar el sol, juegos, caricias…», adelantaba el periodista.

Con lo discreto que siempre ha sido Alcaraz respecto a su vida privada, sorprende que esta vez haya abierto la puerta de su álbum personal… aunque sólo hasta donde él ha querido. Porque si algo demuestra este carrusel es que, cuando quiere enseñar algo, lo enseña. Y cuando no, también se nota.

¿Casualidad? ¿Respeto por la privacidad de esa chica? ¿O una forma muy calculada de jugar al despiste mientras todo el mundo habla de ella? Sea como sea, una cosa está clara: Carlos ha conseguido exactamente lo que parecía buscar. Que volvamos a mirar sus fotos… esta vez buscando a quien no aparece.